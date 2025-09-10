Comunitat Valenciana
Les “cicatrius” de València: Víctor Maceda analitza en un llibre els paral·lelismes de la riuada del 57 i la dana
“Els dos grans partits estan deixant una autovia de quatre carrils a la desmobilització i a l’extrema dreta”, advertix el periodista
El periodista Víctor Maceda analitza els paral·lelismes i les empremtes deixades per dos colps assestats per l’aigua en territori valencià —la riuada de l’any 1957 i la recent dana d’octubre de 2024— en el llibre Les cicatrius de València. Es tracta d’una obra que mira al passat i al present i proposa una reflexió: “Hem de pensar si volem adaptar-nos als nous reptes que planteja el canvi climàtic o volem viure amb els ulls tancats”.
El volum, publicat per Pòrtic i que porta per subtítol “De la fúria de l’aigua a la catarsi col·lectiva”, sorgix després de la tragèdia viscuda per bona part de la província de València el 29 d’octubre de 2024, quan una devastadora barrancada va deixar 228 morts i es va convertir, desafortunadament, en “un fet històric”.
“La dana de València marcarà un abans i un després, igual que la riuada del 57. Havíem sentit parlar als nostres avis d’aquell episodi i ara els nostres fills i nets també recordaran que la dana del 24 va ser un fenomen absolutament catastròfic”, assenyala l’autor en declaracions a Europa Press.
Maceda llança una mirada, des del periodisme narratiu, sobre els dos esdeveniments. La primera part del llibre se centra en la riuada del 57, que va provocar una gran transformació de la ciutat i la seua àrea metropolitana amb la modificació del curs final del riu Túria.
Però este no va ser l’únic canvi important i Maceda aprofita el seu relat per a reivindicar la figura de personatges clau de l’època, especialment del llavors director del diari Las Provincias, Martí Domínguez, i de l’alcalde del Cap i Casal, Tomás Trénor, que, en un moment de repressió per la dictadura franquista, i fins i tot tenint “la vida resolta”, van optar per enarborar un esperit reivindicatiu, instant els valencians a “empoderar-se” i denunciant que no s’estava rebent l’ajuda promesa. El periodista creu que van impulsar “l’emergent valencianisme modern”.
La segona part de Les cicatrius de València torna a l’actualitat per a analitzar la dana de 2024 des de perspectives diverses: el descontrolat desenrotllament urbanístic, la desinformació o el relat polític.
Maceda ha contraposat l’actitud dels polítics del 57 amb la dels d’ara, “amb alguna gent intentant aferrar-se al càrrec per damunt de tot”.
Sobre les ensenyances que ens deixa la barrancada, Víctor Maceda no es mostra optimista quant a un canvi del model urbanístic i recorda una anècdota: “El mateix dia que s’estava aprovant rebaixar la distància màxima dels hotels a la costa va ser el de la dana”.
“Viure amb certeses”
“Repetirem els mateixos errors, perquè tendim a parar atenció al present i a allò que ens diuen que és el benestar, però el benestar hauria de ser viure amb certeses”, exposa.
En tot cas, creu que “caldrà prendre decisions”. “El que no podem desgraciadament és tornar arrere i desurbanitzar l’Horta Sud, però sí que podem adaptar-nos de la millor manera possible. Els valencians tenim una relació molt particular amb l’aigua, el mes d’octubre és una amenaça i hem de reflexionar sobre si volem adaptar-nos als nous reptes del canvi climàtic o viure amb els ulls tancats”.
Víctor Maceda assenyala que l’obra, que es presenta este dimecres, pretén ser també “un crit d’alerta”. En este sentit, explica que “la gestió del PP el 29 d’octubre va ser pèssima, ningú estava on havia d’estar, però també hi ha una actuació del Govern d’Espanya manifestament millorable, sobretot a l’hora de prestar una ajuda immediata, i és cert que està dedicant milers de milions d’euros a la reconstrucció, però li falta pedagogia”.
Per això, advertix que “els dos grans partits espanyols, PP i PSOE, estan deixant una autovia de quatre carrils a la desmobilització i a l’extrema dreta”.
Víctor Maceda (València, 1976) és periodista, treballa en la revista El Temps i col·labora en diversos mitjans, com La Vanguardia i À Punt. Especialitzat en informació política, és també autor d’El despertar valencià (Pòrtic, 2016). Així mateix, ha participat en obres col·lectives, com el llibre solidari Renàixer del fang.
