Moció de censura a San Antonio de Benagéber
Una regidora de Vox s’unix als regidors no adscrits i al partit local Aisab per a fer fora l’alcaldessa d’UCIN
Enrique Santafosta, exalcalde, recuperarà l’alcaldia en cas que es duga a terme este moviment
Una ensalada de sigles, trànsfugues i pactes amb els uns i els altres que fan difícil la comprensió de la vida política local. Eixa és la realitat de San Antonio de Benagéber, que, després de dos anys de govern amb l’alcaldessa i única representant del partit UCIN, Eva María Tejedor (que va formar equip amb dos regidors del PP que han trencat amb el partit i un de Vox amb delegacions, però sense formar part del govern) s’enfronta ara a un canvi en l’executiu local.
I és que una de les dos regidores de Vox en l’actual equip, María José Esteve, ha emés un comunicat en el qual informa que firmarà una moció de censura al costat de dos regidors no adscrits (però afiliats al PP) i el partit local Agrupació Independent de San Antonio de Benagéber (Aisab), amb els quals sumen set vots d’un total de 13 escons (tindrien la majoria) per a dur a terme una moció de censura i arrabassar la vara de comandament a Tejedor.
L’alternativa a l’alcaldia que proposen és Enrique Santafosta, exalcalde del municipi i ex d’Aisab (partit que ell mateix va fundar) i afiliat recentment al PP, partit amb el qual pretenia presentar-se com a candidat popular en 2027. Sembla que la vara de comandament, si la moció de censura prospera, li arribarà abans.
Les raons que han portat María José Esteve (Vox) a unir-se a l’oposició per a destronar Tejedor (UCIN), les explica en un comunicat: “La realitat és que el nostre ajuntament porta més de dos anys sense planificació, sense rumb i sense solucions per als problemes dels veïns. Tot este temps ha consistit a treballar sense diàleg, sense col·laboració interna i amb un equip desunit, la qual cosa ha suposat no poder avançar, no poder executar projectes i, el més greu, ni tan sols presentar pressupostos en tot este temps”, lamenta.
Per això, ha decidit donar suport a una alternativa que estaria formada per quatre representants d’Aisab, els populars Enrique Santafosta i Enrique Celda (en la corporació com a no adscrits) i ella mateixa. Set regidors que quedarien enfront de Salvador Barberá (Vox), Braulio Aguilar i Pau Andrés (Guanyem SAB), Pedro Enrique Pérez i Luis Trejo (PP) i l’actual alcaldessa, Eva María Tejedor (UCIN).
El PP i Aisab llancen comunicats
No només María José Esteve ha emés un comunicat. El PP n’ha llançat un altre en el qual postula Enrique Santafosta com el seu candidat i assegura que totes les parts han acordat depositar la confiança en Santafosta per a liderar el projecte “per la seua experiència com a alcalde, per la seua implicació constant a millorar la qualitat de vida a San Antonio de Benagéber i per haver resultat el candidat més votat el maig de 2023”.
“Des dels populars acollim esta situació amb responsabilitat i amb la plena confiança que respon molt més a la voluntat popular depositada en les urnes pels veïns i veïnes el maig de 2023 que al difícil encaix de peces de l’actual govern”.
Per la seua banda, des d’Aisab consideren que la situació actual “no pot prolongar-se” i que “la falta de gestió i la paràlisi del govern han frenat projectes fonamentals i retardat solucions que els nostres veïns necessiten amb urgència”. Per això, “s’ha presentat una moció de censura, després de la iniciativa d’una membre de l’actual equip de govern, que ens va traslladar la seua preocupació pel rumb del municipi i la seua disposició a treballar per un canvi real. La seua responsabilitat i valentia amb San Antonio de Benagéber han sigut clau per a fer-ho possible”.
Des d’Aisab, insistixen, “estem disposats a assumir novament el govern amb més força, determinació i experiència que mai. Fa anys que treballem per i per al nostre poble, i eixa experiència serà fonamental per a reprendre el rumb i garantir una gestió eficaç”, diuen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Mompó continuarà col·laborant amb l’AVL malgrat Vox: “Tinc principis i el valencià és un dels que no vull tocar”
- Les víctimes de la dana compareixeran en el Parlament Europeu el 25 de setembre