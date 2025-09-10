Debat finançament
Montero pressiona Mazón i defén que la Comunitat Valenciana és la més beneficiada del quitament de deute
La ministra d’Hisenda lamenta que els presidents autonòmics del PP rebutgen la mesura “per a posar-se al dictat” de Feijóo
La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha retret, este dimecres, als presidents autonòmics del PP que “traïsquen” la seua ciutadania i rebutgen la condonació de deute que ha oferit el Govern d’Espanya (aprovada en el Consell de Ministres la setmana passada i encara amb camí parlamentari) només perquè ho ha exigit la direcció nacional del partit.
És la resposta que Montero ha donat en la sessió de control d’este dimecres en el Congrés després de ser interpel·lada pel vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, per la condonació de deute a les comunitats autònomes. “Em pot vosté explicar, senyor Bravo, com els presidents autonòmics traïxen els interessos dels seus territoris per a posar-se al dictat de Génova? Com és possible que diguen que no a una cosa que és de sentit comú?”, ha preguntat la vicepresidenta al diputat.
Entre estos presidents autonòmics no n’ha mencionat cap directament, però la dirigent socialista ha llançat especial pressió sobre Carlos Mazón, ja que ha assenyalat la Comunitat Valenciana com l’autonomia “més beneficiada” d’esta condonació. Són 11.200 milions, una xifra que suposa una quinta part del total del seu passiu. Ni en eixe muntant absolut ni en el percentual respecte al global que acumula encapçala el rànquing la Comunitat Valenciana, superada en els dos casos per Andalusia. Sí que és la més beneficiada en quitament de deute per càpita (2.284,58 euros).
Montero ha assenyalat que entre els beneficis que té eixe quitament de deute en els territoris està poder eixir als mercats financers o obtindre millors condicions i interessos en els seus crèdits per a dedicar-ho a servicis públics. En este sentit, ha recordat que el 70 % de la condonació de 83.252 milions d’euros, que equival a uns 58.276 milions, van dirigits a comunitats del Partit Popular, i la més beneficiada és la Comunitat Valenciana.
Optativa
Prèviament, Bravo ha mamprés Montero sobre este assumpte, perquè, al seu juí, la fórmula que ha presentat el Govern per a perdonar el deute en la pràctica suposa “traure pedres de la motxilla de la comunitat autònoma per a ficar-les en la motxilla de l’Estat” i al final “cap espanyol veurà reduït el seu deute”. El dirigent “popular” ha afegit que l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) i fins i tot tècnics d’Hisenda han avisat que en cap cas els possibles estalvis generats per a les autonomies podran ser utilitzats per estes mateixes.
La condonació és optativa, és a dir, que les comunitats podran acollir-se o no a esta possibilitat. Ara com ara, Mazón no s’ha manifestat disposat a acceptar el quitament. De fet, estos dies, Mazón ha insistit que es tracta d’una “extorsió” a la igualtat entre espanyols i un “xantatge” a la Comunitat Valenciana, que, a més, “necessita molt especialment” un millor finançament. Creu que no servix de res sense una reforma del sistema de finançament.
