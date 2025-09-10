El MuVIM serà l’aparador de l’art de la Diputació amb Company al capdavant
La corporació provincial integrarà l’Ofitec en el museu per a mostrar les seues més de 4.000 obres, incloses peces de Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equip Crònica
La Diputació de València vol convertir el seu Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuvIM) en el museu que difonga l’important patrimoni artístic de la corporació provincial, que inclou obres de Joaquim Sorolla, Ignasi Pinazo, Marià Benlliure, Carmen Calvo o l’Equip Crònica. La intenció de la corporació que dirigix Vicent Mompó és aprofitar la infraestructura i el personal del museu provincial per a mostrar, a través d’exposicions temporals, algunes de les més de 4.000 peces artístiques que la Diputació manté emmagatzemades durant la major part del temps i que només exhibix a través de préstecs a altres institucions o en mostres puntuals.
Al capdavant d’este espai expositiu —que sorgix després de la inclusió de l’Oficina de Restauració i Difusió del Patrimoni Artístic (Ofitec) en l’Àrea de Cultura que dirigix el diputat Francisco Teruel— continuarà estant l’actual director del MuVIM, Rafael Company, tal com ahir van confirmar els mateixos Teruel i Company a este periòdic.
Cal recordar que Company va ser el primer director del MuVIM fins a 2004 i va tornar a este lloc en 2015 després de ser triat de manera directa per l’Administració provincial. Este nomenament caducava a finals de 2018, la qual cosa va obligar a iniciar un nou procés intern per a ocupar la plaça, que finalment va recaure en el mateix Company.
Canvis en l’organigrama
El nou MuVIM que pretén combinar la seua programació actual amb les exposicions del fons artístic de la Diputació, mantindrà, així, el seu actual director, però no seguiran diversos dels membres principals de l’organigrama del museu en els últims anys. La jubilació recent de Carmen Ninet ha deixat lliure el lloc de subdirectora del MuVIM, plaça que, tal com va avançar ja Levante-EMV, serà amortitzada en la pròxima relació de llocs de treball (RLT), ja que la corporació considera que les seues funcions se solapen amb les del director. El lloc de Ninet era l’únic de lliure designació en l’Àrea de Cultura juntament amb els dels directors dels museus provincials i els caps de servici.
Per la seua banda, Amador Griñó, cap d’Exposicions del MuVIM, va sol·licitar fa unes setmanes un any més de pròrroga en el seu servici actiu, però està previst que es jubile l’agost de 2026. També va demanar en febrer la mateixa pròrroga la cap de Protocol i Activitats Didàctiques, Amparo Sampedro, encara que ella es jubilarà a finals d’enguany, segons va confirmar Sampedro ahir a Levante-EMV.
Esta espècie de fusió entre el MuVIM i l’Ofitec s’enquadra en el pla de reestructuració de l’Àrea de Cultura que, segons ha insistit sempre l’equip de Mompó, es dissenyava des de mesos abans que transcendira la polèmica sobre el títol fals del comissionat del Govern per a la dana, José María Ángel, i, arran d’això, sobre la titulació de Ninet. Fonts de la Diputació asseguraven fa unes setmanes a Levante-EMV que la plantilla del MuVIM va ser “sobredimensionada” per l’anterior govern PSPV-Compromís, en detriment d’altres museus provincials —com el d’etnologia i el de prehistòria- o l’Ofitec.
Difusió del patrimoni
Fins fa unes setmanes, el departament de Teruel també gestionava el Museu Taurí de València, que ha passat a l’Àrea d’Assumptes Taurins (responsable de la plaça de Bous i l’Escola de Tauromàquia), sota Presidència. A canvi, Cultura ha assumit l’Ofitec, que compta actualment amb tres funcionaris —un d’ells de baixa—, que s’encarreguen de mantindre en bon estat les més de 4.000 peces de pintura, escultura, dibuix i gravat propietat de la Diputació, a més d’investigar i documentar les seues col·leccions i organitzar exposicions i projectes de difusió d’este patrimoni.
És el cas, per exemple, de l’exposició “Sorolla a Roma. L’artista i la pensió de la Diputació de València (1884–1889)” que va tindre lloc en el Palau de la Batlia i que mostrava obres com El crit del Palleter (amb la qual va guanyar la pensió) i El pare Jofré defensant un boig, procedents dels fons de la Diputació. Són pintures que Sorolla va realitzar per a la corporació provincial com a contrapartida de la pensió que la institució li va donar per a estudiar a Roma.
Diverses d’estes pintures de Sorolla es van veure també en “Memòria de modernitat”, l’exposició itinerant que la Diputació va organitzar en 2017 i 2018 en diversos municipis valencians, i que incloïa peces també de la seua propietat de diversos artistes com Joan Reixach, Vicente López, Carmen Calvo, Equip Crònica, Ignasi Pinazo, Marià Benlliure o Andreu Alfaro, entre d’altres.
Les exposicions de l’Ofitec
Des de l’Ofitec s’han organitzat, en els últims anys, altres exposicions com “Tresors de la Diputació. Art al Palau dels Scala”, que va tindre lloc en 2019 en el llavors acabat d’habilitar Saló de Reines (o Saló del Respecte) i que va reunir prop de 40 peces, incloent-hi obres de Sorolla, Miró, Kandinsky, Equip Crònica, Valdés, Ángeles Marco i Genovés, entre d’altres. Entre finals de 2021 i febrer de 2022, l’Ofitec i el Museu de Prehistòria van organitzar l’exposició “El Guerrer de Moixent (arqueologia d’una icona)”, centrada en el famós guerrer iber, que va tornar al Saló del Respecte.
“La festa del 9 d’Octubre / El 9 d’Octubre, la nostra festa” estava comissariada pel conservador de l’oficina, Salvador Calabuig, i incloïa una reproducció monumental del retaule del Centenar de la Ploma (actualment en el Victoria & Albert Museum de Londres), així com imatges de l’Arxiu de la Diputació i col·leccions fotogràfiques històriques. I la mostra fotogràfica del Palau de la Generalitat (maig–juny 2024), organitzada conjuntament per l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació i Ofitec, feia un recorregut visual per la història, l’arquitectura i la recuperació del Palau de la Generalitat, des de la seua construcció en 1442 fins al seu estat actual com a seu de la Diputació durant quasi 99 anys.
