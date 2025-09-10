Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salven 17 migrants, entre ells una xiqueta, localitzats en una pastera a 20 milles del cap de la Nau de Xàbia

La Salvamar Fénix va rescatar els ocupants de la precària embarcació després d’albirar-la un veler i donar l’avís

Part de la tripulació de la Salvamar Fénix

Part de la tripulació de la Salvamar Fénix / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Ja estan en terra ferma. Un veler va albirar ahir una pastera amb 17 migrants a bord, entre ells una dona i una xiqueta, a 20 milles a l’est del cap de la Nau de Xàbia. De seguida va donar l’avís. Els migrants estaven molt lluny de la costa. La mar canvia estos dies en qualsevol moment i el risc de naufragar és molt alt.

La Salvamar Fénix, la potent embarcació de Salvament Marítim amb base en el port de Xàbia, va acudir al rescat. Va trobar la pastera i va salvar els seus ocupants, 15 hòmens, una dona i la menor. Els va traslladar al port d’Alacant, a on la Creu Roja els ha oferit atenció sanitària.

Alfons Padilla

En les últimes setmanes han arribat diverses pasteres a les costes de la Marina Alta. El drama de la migració no té fi. Estes persones busquen un futur millor i es juguen la vida en la procel·losa mar.

Alex Domínguez

