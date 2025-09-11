València
Allau d’al·legacions contra el canvi de topònim: “Envaïx competències de l’AVL”
L’Ajuntament ja té comptabilitzades 460 instàncies ciutadanes a falta de tramitar les que s’han rebut en setembre fins al dilluns 7, dia en què va tancar el termini de participació
L’Ajuntament ja té a la seua disposició totes les al·legacions presentades contra la proposta de PP i Vox de modificar la denominació oficial de València, que busquen canviar a la fórmula bilingüe Valencia/Valéncia, amb l’accent tancat. El termini per a al·legar va acabar dilluns i el sistema encara està donant entrada a les últimes a arribar. Encara així, malgrat haver obert el procés de participació ciutadana en agost, la proposta de canvi ja ha rebut més de 460 instàncies —falten per comptabilitzar les dels últims dies—.
En este sentit, cal recordar que, en el procés d’oficialització del nom actual iniciat l’abril de 2016, es van presentar tan sols 5 al·legacions, molt lluny de la mobilització suscitada en l’actual procés, i cap en contra de la denominació única en valencià: quatre van sol·licitar la denominació única en valencià, però amb l’accent tancat, i la quinta va proposar que el topònim consistira a recuperar la denominació foral de Ciutat de València.
Entre els qui han participat ara per a al·legar contra la iniciativa de PP i Vox destaquen, sense grans sorpreses, entitats com Fundació Escola Valenciana, Associació Cívica per la Llengua El Tempir, Cappepv, Fundació Sambori, ACICOM, Associació per la Llengua El Raig, Fundació Nexe, Veïns de Benimaclet, Plataforma per la Llengua, Associació Cultural 9 d’Octubre, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ACPV o Tirant lo Blanc. També els grups municipals de Compromís i PSPV.
Quant als punts freqüents, algunes al·legacions assenyalen que el canvi de nom incomplix el reglament vigent d’ús del valencià de l’Ajuntament, que establix que tots els topònims han de ser en valencià. Unes altres, en la mateixa direcció, indiquen que també hi hauria un incompliment del decret que establix que en cas de dobles denominacions, el topònim en valencià serà el primer en els territoris de predomini lingüístic en valencià —el Govern conservador va iniciar el tràmit per a la forma Valencia/Valéncia—.
En un segon bloc temàtic s’argumenta que la proposta no aporta cap informe tècnic que justifique la denominació composta, ja que l’informe d’Abelard Saragossà entra a valorar una qüestió ortogràfica que és competència de l’AVL. I també s’indica en les al·legacions que el canvi “envaïx les competències legals de l’AVL”, atés que valora qüestions ortogràfiques de la seua competència sobre les quals ja hi ha dictàmens oficials.
En altres instàncies es considera innecessari la forma bilingüe, ja que València és una paraula clarament identificable pels parlants dels dos idiomes. També opinen que el canvi suposa un retrocés en la protecció legal del valencià procurada per l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’ús. Es posa com a exemple d’això que l’Estatut marca com a única la denominació en valencià per a la comunitat autònoma.
Així mateix, es considera que el canvi respon a criteris polítics partidistes i es recorda que l’actual denominació oficial ha sigut avalada per la justícia. I es denuncia que el canvi de denominació pot ocasionar gastos milionaris a les administracions, empreses i ciutadania. Finalment, només una part de les al·legacions entra a fer valoracions ortogràfiques sobre la qüestió de l’accent.
“Polèmiques absurdes”
Al respecte, el regidor de Compromís Pere Fuset ha considerat que, amb este canvi de nom, “Catalá vol crear problemes absurds per a tapar que és incapaç d’atendre els problemes reals de València com la neteja, la vivenda o la mobilitat”. Fuset ha recordat que va ser Rita Barberá en 2009 qui va aprovar que s’usara el nom de València en tota la documentació oficial de la ciutat i que en 2016, tots els grups, inclòs el PP, van aprovar per unanimitat que fora el nom oficial com preveu la llei.
“És trist veure com Catalá abraça l’antivalencianisme per a competir a ultra amb Vox, traint fins i tot el llegat de Rita Barberá”, ha continuat el valencianista. “El PP que va aprovar que el nom de la comunitat autònoma siga oficial només en valencià és el que ara perseguix el valencià i crea conflictes absurds que ens fan perdre temps, diners i identitat. Res justifica que la política entre en aspectes ortogràfics que corresponen únicament als lingüistes per llei i encara menys una forma bilingüe artificial que és el que realment vol aprovar Catalá”, ha lamentat Fuset.
