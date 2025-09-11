“Camina Benitatxell”, la iniciativa que es posa en marxa per a promoure l’exercici físic
El Centre de Salut posa en marxa una caminada setmanal tots els dimecres de 9:00 a 10:00 hores
El Poble Nou de Benitatxell es posa en marxa. El Centre de Salut del municipi, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Conselleria de Sanitat, posa en marxa, a partir d’este dimecres 10 de setembre, la iniciativa “Camina Benitatxell”, un programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut.
Tots els dimecres, un grup de caminants acompanyats pel personal del centre eixirà a caminar durant una hora, de 9:00 a 10:00 hores, pels carrers de la localitat. El recorregut, que començarà en el centre de salut (plaça de les Pesqueres, 23) serà d’uns quatre quilòmetres i dificultat baixa.
Durant les primeres sessions, s’ha ideat una ruta que anirà per les zones dels Benitatxells i el parc de la Burreta, i, més avant, s’anirà adaptant segons les necessitats i les condicions físiques del grup.
“Camina Benitatxell” està obert a tota la ciutadania. No és necessari fer cap tràmit per a participar, només acudir a qualsevol de les seues sessions setmanals. Es tracta d’una proposta que busca fomentar el benestar físic i emocional dels participants mitjançant la pràctica regular d’exercici adaptat i promoure hàbits de vida saludables entre la població, especialment entre el grup de persones de més edat.
Caminar i gaudir d’un bell entorn
Tant els professionals del Centre de Salut com la regidora de Sanitat, Isa Garrido, animen tots els poblers i pobleres a unir-se a este grup per a fer caminades setmanals, les quals combinen l’exercici moderat amb la bellesa de l’entorn urbà i rural de la localitat.
