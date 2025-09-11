Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
Un dels ferits es troba en l’UCI en estat greu des de llavors
Agents de la Policia Nacional han detingut a Sevilla sis persones pertanyents a un grup radical violent per propinar agressions molt greus a tres aficionats d’un equip de futbol rival. Se’ls imputa per la seua presumpta participació en els delictes d’homicidi en grau de temptativa, lesions greus, robatori amb força en interior de vehicle i delicte d’odi.
Els fets es van produir el passat 9 d’agost a Gandia, a on agressors i víctimes passaven uns dies de vacacions.
El primer contacte entre els dos grups va tindre lloc en l’interior d’un local d’oci i es va produir de manera amistosa. Després de conéixer els agressors l’afinitat de les víctimes per un equip de futbol rival, es van guanyar la seua confiança mitjançant l’engany perquè els acompanyaren a una zona despoblada i d’escassa il·luminació a on tenien previst continuar amb el seu moment d’oci. Una vegada allí, un grup de sis membres del grup radical Biris Norte va començar a cantar consignes a favor del seu equip de futbol, reconeixent expressament que eren membres del citat grup ultra.
En este atac, els agressors van propinar puntades, punyades, xafades al cap i atacs amb botelles de cristall fracturades. A conseqüència de l’agressió, una de les víctimes va resultar ferida de gravetat al cap i va haver de ser intervinguda quirúrgicament en diverses ocasions. Actualment es troba ingressat en la unitat de cures intensives en estat greu.
