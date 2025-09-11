El foc de Buñol, ja estabilitzat, va cremar anit set hectàrees
Els veïns desallotjats ja han tornat a les seues cases i els bombers treballen en labors d’extinció i tala de males herbes
L’incendi declarat anit cap a les 20:40 hores en el paratge del Ciprés, a Buñol, s’ha estabilitzat i està en vies d’extinció després de cremar set hectàrees molt pròximes al municipi.
A les 22:30 h de la nit d’ahir es va procedir al desallotjament preventiu de deu vivendes disseminades en la part posterior de la muntanya, prop de la cova de Tulche, per la velocitat a la qual avançaven les flames.
Este matí, el foc ja estava estabilitzat, però encara es podien veure algunes columnes de fum. Els bombers continuaven les labors d’extinció refrescant la zona i netejant i buidant el perímetre per a evitar nous conats.
El Seprona de la Guàrdia Civil s’ha desplaçat al paratge del Ciprés per a investigar les possibles causes de l’origen de l’incendi, que encara es desconeixen.
16 unitats de bombers
L’actuació de les forces i cossos de seguretat així com de les unitats de bombers va ser molt ràpida i en tot just uns 20 minuts ja s’havien desplaçat a la zona 11 unitats de bombers, que es van ampliar a 16 un poc més tard.
Fins al lloc del foc, molt pròxim al nucli urbà del municipi de la Foia de Bunyol, es va desplaçar l’alcaldessa, Virginia Sanz (PP), que, en declaracions a Levante-EMV, explicava que els veïns desallotjats han tornat este matí a les seues vivendes, una notícia molt positiva després d’una “llarga nit”. Hui, ha dit l’alcaldessa, és un dia “de tornar a recuperar-nos després d’un altre colp que per desgràcia ha patit Buñol”. Una localitat que també va ser afectada per la dana i que s’està recuperant “físicament i anímicament”, tal com ha precisat Sanz.
Una de les veïnes desallotjades, Marina, ja havia tornat este dijous al matí a la seua casa i passejava els seus gossos. “Anit, cap a les 20:30 hores, estàvem pel poble i vam passar per una carretera des de la qual es veia la zona de l’incendi. Vam veure un arbre en flames i un xic que estava prop de mi va telefonar al 112”, rememora la veïna. Immediatament, conta, “vam pujar a casa a traure tots els animals (té quatre gossos) i poc de temps després ens van desallotjar”. Marina ha dormit en casa de la seua mare i ja s’ha recuperat de l’esglai. “Des del principi semblava que podia ser més del que després ha sigut, perquè, a més, feia molt d’aire i això no anava a favor”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber
- Adeu a la “vorera de la mort” del carrer Sant Vicent