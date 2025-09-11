El Govern ix “al rescat” de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua després de la retallada de PP i Vox
Morant defén la seua labor com a ministra i assegura haver fet per la Comunitat Valenciana “més que Mazón”
El Govern d’Espanya, “al rescat” de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciat, este dijous, que el ministeri que ella mateixa dirigix aprovarà una subvenció directa a l’AVL de 200.000 euros per a pal·liar la retallada que patix l’organisme estatutari en els últims pressupostos autonòmics que el PP va pactar amb Vox i que van suposar una destralada als seus recursos financers del 40 % respecte a l’any anterior.
“Anem a salvar l’Acadèmia”, ha assenyalat Morant, dirigint-se durant la seua conferència en l’hotel Las Arenas a la presidenta de l’ens, Verònica Cantó, present en l’acte. En este sentit, ha assegurat que els 200.000 euros seran per a executar enguany, però que esta quantia es “consolidarà” i augmentarà en els pròxims anys fins als 338.000 euros. “El Ministeri de Ciència entra a reconéixer l’Acadèmia de la Llengua i a enfortir-la”, ha indicat.
Morant ha defés esta aposta per l’AVL enfront dels “defensors de pacotilla del valencià” que, ha assenyalat, “em prohibixen parlar en valencià en el Senat”, estan “en contra de parlar en valencià a Europa” o “han llevat continguts en valencià en À Punt”. La nova subvenció per a l’AVL s’aprovarà, ha assenyalat, en un dels “pròxims” consells de ministres i pretendrà pal·liar part dels 760.000 euros que ha vist minvats la institució.
La dirigent socialista ha fet este anunci després de contraposar la seua labor en el Govern d’Espanya amb la del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en benefici dels valencians. “Si ens posem a comparar el meu treball amb el de Mazón, considere que estic fent molt més pels valencians des del Ministeri que un president que no exercix l’autogovern i que ha esborrat la Generalitat de totes les crisis i necessitats”, ha indicat.
Que “no moleste”
Eixa combinació de la seua gestió dins del Consell de Ministres per a contrarestar les mesures de l’executiu autonòmic és la idea dins de l’“alternativa” que la líder del PSPV vol traslladar en la seua batalla política per a aconseguir la presidència de la Generalitat siguen quan siguen les eleccions, de les quals ha tornat a demanar un avançament. També és una manera d’aclarir els dubtes per la seua doble condició de Govern, d’una banda, i cap de l’oposició, d’altra banda. “Pense com a valenciana i defenc els drets dels valencians com a ministra i secretària general”, ha insistit.
“Em sent orgullosa d’estar asseguda en el Consell de Ministres que posa mesures contra el genocidi de Gaza, que activa inversions per a la gigafactoria a Sagunt, que posa en marxa les infraestructures del corredor mediterrani o que mobilitza una quantitat històrica per a donar resposta a l’emergència de la dana”, ha dit. És a dir, per a Morant, lluny que estar en el Govern supose un desgast, una cosa en la qual aprofundix el PP, que considera el PSPV el “més sanchista” de tots, té el costat positiu del BOE i el doll econòmic estatal.
“Més que Mazón”
No obstant això, el cas en el qual més ha insistit com a exemple d’esta doble responsabilitat que li permet activar polítiques en benefici per a la Comunitat Valenciana és la condonació del deute. Seran 11.200 milions (sempre que el Consell l’accepte), una proposta amb la qual ha defés que, en cas de tirar avant, haurà “aportat més a la Comunitat Valenciana que el que ha aportat Mazón” com a president. És més, sobre esta, de caràcter voluntari per a les autonomies, ha demanat al cap del Consell que “almenys que no moleste, que no siga un pes mort”.
L’expressió l’ha reutilitzada posteriorment sobre el dirigent del PPCV a l’atribuir-li els problemes en vivenda, educació o sanitat, tot competències autonòmiques, davant de les quals, ha retret, “Mazón es fa el desentés”. Ella, en canvi, ha mostrat la seua intenció de ser presidenta de la Generalitat “per a governar i prendre decisions”. És la seua crida a ser l’“alternativa” que considera que ja està en marxa, a “no resignar-se” i a construir un “futur d’esperança”.
