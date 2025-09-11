L’educació i l’enginyeria són els sectors de l’exportació de servicis valencians que més creixen
Més de la mitat de les firmes valencianes que fan estos intercanvis comercien amb països de la Unió Europea, encara que els Estats Units es cola com el segon mercat
L’exportació de béns ha sigut, històricament, un dels bastions de la Comunitat Valenciana gràcies a productes com el taulell, l’automoció o l’alimentació. L’exercici 2024, sense anar més lluny, es va tancar amb un superàvit comercial de 1.478 milions d’euros després d’elevar les seues vendes a l’estranger fins a quasi fregar els 37.000 milions d’euros. No obstant això, un altre tipus de comerç en l’exterior, el de servicis, es troba en un moment “creixent”. Nínxols de negoci com el de l’educació i l’oci i el de l’enginyeria i la construcció són els dos sectors vinculats als servicis que més potencial de futur a mitjà termini tenen per a les empreses de la província de València.
És una de les conclusions que deixa un informe elaborat per Cambra València mitjançant enquestes a empreses que realitzen esta classe de negoci en l’exterior i que assenyala que estes activitats, juntament amb la investigació, són les que es preveuen que siguen més fructíferes en els pròxims tres anys. En el costat contrari, però, hi ha les companyies que oferixen servicis de transport, que preveuen —tot i ser les que més pes tenen en esta categoria— un “estancament previst del comerç internacional de béns, després del fort repunt del proteccionisme i la incertesa generalitzada”.
Malgrat este fet, més de la mitat de les empreses que comercien els seus servicis en l’àmbit internacional —concretament, un 59 %— “espera que el dinamisme de les seues vendes en el mercat exterior siga superior al que registren les vendes en el mercat nacional”. O, cosa que és el mateix, que el negoci en l’exterior serà progressivament més important en els pròxims temps. No obstant això, quina és la destinació principal dels servicis que venen les empreses valencianes?
França, principal país d’exportació
Com succeïx amb les exportacions de béns, els socis comunitaris són el focus principal d’estos intercanvis comercials. Com analitza la Cambra, “la gran majoria de les empreses de servicis que exporten ho fan en algun país de la Unió Europea. De fet, una quarta part només exporten servicis a la UE”, amb França, Alemanya i Portugal com les destinacions principals d’eixes exportacions. No obstant això, quatre de cada deu intercanvis de servicis d’una firma valenciana amb un altre país es fan amb països de fora de l’ens comunitari.
Al capdavant de tots, col·locant-se com el segon mercat mundial només superat pel francés i malgrat el difícil context sota l’Administració Trump, està els Estats Units, que, com explica l’ens cameral, pel seu “ampli mercat i el seu elevat poder adquisitiu”, és “una destinació molt atractiva per a les empreses de servicis, especialment les dedicades a consultoria i educació. En eixos primers deu llocs, a més, també hi ha altres països de fora d’Europa, però de parla hispana, com Mèxic i Colòmbia.
Més enllà de xifres absolutes i enclavaments geogràfics, l’informe també assenyala que la mitat de les empreses de servicis —especialment les de transport, logística o les científiques— van iniciar les seues vendes en estos mercats exteriors via contactes directes i sense fer una estratègia d’exportació concreta. Esta última fórmula, però, va ser la utilitzada per l’altra mitat de les companyies de l’autonomia, per a la qual cosa van usar un agent comercial, l’assistència a fires internacionals o la venda en línia.
Obstacles i reptes
Malgrat estos avanços, Cambra València sí que aprecia diversos problemes que dificulten el desenrotllament d’estes exportacions. L’obstacle més important actualment, segons assenyalen les empreses, són els costos elevats, seguits de la burocràcia i les regulacions administratives diferents, els tipus de negoci o “la reduïda grandària empresarial, atés que la majoria són xicotetes empreses”. Per això mateix, els reptes de futur en esta mena d’intercanvis passen per “millorar l’estructura, la capacitat i l’eficiència de les accions comercials”, millorar “la qualitat dels seus servicis prestats” o augmentar la “competitivitat” en preus i propostes de les empreses.
