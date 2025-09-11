Sanitat
Les morts per suïcidi baixen per primera vegada des d’abans la pandèmia
La mitjana autonòmica replica la nacional: de 7,9 casos per cada 100.000 habitants, amb un valor absolut de 395 incidents aproximadament
La taxa de suïcidis a la Comunitat Valenciana va ser de 7,9 casos per cada 100.000 habitants l’any 2024, segons va informar ahir la Conselleria de Sanitat. Això suposa que l’autonomia va registrar prop de 395 defuncions per esta causa. Encara que no menor (l’ideal seria que el comptador estiguera a zero), la taxa és la més baixa des de l’any 2017, amb excepció de l’exercici 2021, influenciat per la pandèmia, i s’equipara a la mitjana nacional per primera vegada en quasi una dècada. Respecte a l’any anterior, la taxa de suïcidis ha descendit un 11,8 %; llavors la dada va ser de 8,8 per cada 100.000 habitants, segons els registres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El descens és més notable que en el conjunt nacional, a on és del 7,6 %, i només Madrid i Barcelona milloren les dades, amb una caiguda del 15,9 i 14,5 %, respectivament.
Els hòmens continuen representant 7 de cada 10 defuncions, i els grups d’edat amb més casos registrats són els situats entre 50-59 anys, seguits del grup d’edat comprés entre els 40-49 anys, i el de 60-69 anys. Per als menors de 30 anys, el suïcidi es manté com la principal causa de mort, amb el 20,9 % d’estes. En addició, durant els primers huit anys de 2025 s’ha produït un descens del 7,4 % en les urgències hospitalàries per autolesions.
Després de la dana
El descens, per primera vegada en anys, suposa un canvi de tendència que des de la Conselleria de Sanitat van qualificar d’“històric” este dimecres en un comunicat; especialment, després de la vivència de la dana del passat 29-O, encara que els experts sempre han explicat que l’impacte en la salut mental en el llarg termini pot estendre’s cinc anys. Les estadístiques de 2024 només arrepleguen els efectes dels dos mesos posteriors a la tragèdia, la xifra de víctimes mortals de la qual és de 228 persones, i que va tindre afectació en fins a sis comarques.
“A on podria esperar-se un empitjorament de la salut mental —explica el director general de Salut Mental i Addiccions, Bartolomé Pérez, un dels que ha insistit en les conseqüències futures de l’impacte psicològic de les víctimes— s’ha aconseguit reduir la incidència de casos greus gràcies al desplegament immediat dels servicis de salut mental que van actuar des dels primers dies per a previndre complicacions, especialment els quadres d’estrés posttraumàtic”. En este sentit, el departament de Marciano Gómez destaca la creació de les set unitats d’estrés posttraumàtic creades en els hospitals de les comarques afectades, que, fins al mes de juny, havien atés més de 2.000 persones; també l’augment de la plantilla especialitzada en salut mental durant els dos últims exercicis: 200 en 2024 i la creació de 431 noves places en este 2025.
Canvis legislatius
El suïcidi s’ha convertit en un assumpte clau en el debat social, amb repercussió en l’àmbit polític i legislatiu. L’activista valenciana Dolors López va presentar una iniciativa popular legislativa en el Congrés dels Diputats a principis d’any, secundada per més de 500.000 firmes, per a eliminar la clàusula 93 de la Llei de contracte d’assegurances, que permet a les companyies asseguradores no abonar la indemnització per suïcidi als familiars si el succés es produïx en el primer any després de la contractació de la pòlissa.
Així mateix, el PSPV-PSOE ha presentat una proposició no de llei (PNL) per a instar el Consell a assumir els gastos derivats de les temptatives de suïcidi, a través d’un fons ex professo en els pressupostos autonòmics dins de la partida d’Emergències.
