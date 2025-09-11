Art
Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
El tancament temporal del Museu Sorolla per obres permet traslladar a València, de manera excepcional, obres mestres mai exposades
Mentres el Consell madura el projecte de convertir el Palau de les Comunicacions en la seu europea de la Hispanic Society of America i, amb això, portar a València 220 obres de Sorolla, la Fundació Bancaixa s’avança i aprofita el moment per a reivindicar-se com “la casa” del pintor valencià per a rescatar i tornar a mostrar la seua obra.
L’entitat que presidix Rafael Alcón mostrarà, en la primera exposició del curs, una selecció de les obres més representatives del Museu Sorolla que, per estar tancat per obres, viatjaran a València per a ser exhibides. Esta circumstància excepcional del tancament del museu permet, reconeixen des de la Fundació, reunir un conjunt d’obres que “difícilment poden prestar-se totes juntes” per a una mateixa exposició. L’exposició podrà veure’s del 3 d’octubre al 8 de febrer.
La mostra “Sorolla. Obres mestres del Museu Sorolla”, produïda per la Fundació Bancaixa, el Ministeri de Cultura, el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, presentarà a València de manera extraordinària una selecció triada de les obres mestres de la casa-museu de l’artista, la quantitat i la rellevància de la qual convertixen en fita la seua exhibició conjunta fora del seu espai habitual.
L’exposició estarà integrada per 60 obres, de les quals 59 viatjaran de Madrid a València per a un projecte que permetrà recórrer la vida i l’obra de Sorolla a través de les obres més destacades de la col·lecció de pintura del Museu Sorolla i de la Fundació Museu Sorolla com ara Passeig a la vora del mar, El bany del cavall o La migdiada, entre altres obres de l’artista valencià.
L’exposició presentarà obres mestres no exposades amb anterioritat en l’extensa trajectòria de mostres monogràfiques de Joaquim Sorolla realitzades per la Fundació Bancaixa en la seua seu a València.
L’exposició estarà integrada per 60 obres, de les quals 59 viatjaran de Madrid a València
El nodrit i rellevant conjunt d’obres de la casa-museu dialogarà en la sala amb el llenç Trista herència!, de la col·lecció de la Fundació Bancaixa, amb el qual Sorolla va guanyar el Gran Premi en l’Exposició Universal de 1900 a París i amb el qual va aconseguir la seua consagració internacional.
Diferents seccions
Comissariada pel director del Museu Sorolla, Enrique Varela, l’exposició s’articularà en diferents seccions que abordaran els seus primers anys de formació a València i Itàlia; l’afirmació de la seua personalitat artística a Madrid amb l’arribada dels reconeixements nacionals i internacionals; el seu mestratge en el gènere del retrat amb llenços d’àmbit familiar; la iconografia de la mar tan rellevant en la seua producció artística amb obres emblemàtiques que va conservar en el seu poder; la seua pintura intimista de jardins; la seua crònica plàstica de l’Espanya del seu temps amb tipus i paisatges de l’època; i la seua estada en la Cala de Sant Vicent (Pollença, Mallorca) en 1919, en el seu últim viatge per a pintar el Mediterrani abans de la seua mort.
L’exposició obrirà les portes el 3 d’octubre i es podrà visitar fins al 8 de febrer de 2026.
