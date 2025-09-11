Medi Ambient
La temporada estival conclou amb el tancament parcial d’una de cada set platges per la presència de bacteris
La contaminació ha obligat a clausurar 37 platges, algunes diverses vegades, però Medi Ambient els qualifica d’“episodis puntuals” i destaca l’excel·lència de la costa valenciana
El tancament temporal de les platges per al bany s’ha repetit al llarg de l’estiu en diversos punts del litoral de la Comunitat Valenciana a causa de la contaminació. A Alboraia, Orihuela, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús… I així fins a 37 platges distintes. Les autoritats han decretat la seua clausura a causa de la mala qualitat de les aigües. Així ho arreplega el balanç de la temporada turística elaborat per la Conselleria de Medi Ambient. Això suposa que una de cada set platges, el 14,8 %, han restringit el bany en la costa valenciana de manera puntual entre juny i setembre; algunes d’estes, en més d’una ocasió, com va ocórrer a Alboraia. La majoria dels tancaments s’han produït en la província de València, que ha vist com 24 de les seues platges s’han hagut de tancar; 10 en la d’Alacant, i les tres restants, a Castelló.
Malgrat “estos episodis puntuals”, el conseller Vicente Martínez Mus, titular de Medi Ambient, ha destacat l’excel·lència de les zones de bany de la Comunitat Valenciana, com així han constatat els més de 5.000 controls de qualitat de l’aigua —a una mitjana de 400 setmanalment— realitzats en les 265 platges de l’autonomia (250 marítimes i 15 continentals). Sense donar la dada de la temporada, el membre del Consell ha assegurat que la majoria de platges obtenen la qualificació d’excel·lent —en 2024 en van ser 228, el 91 % del total—, per la qual cosa l’autonomia se situa com una de les regions “amb més garantia sanitària per al gaudi de les platges”. De fet, segons expliquen fonts de la Conselleria, el nombre màxim de tancaments en una mateixa jornada ha sigut de sis punts, la qual cosa ratifica la qualificació d’incidents aïllats.
La Generalitat ja va anunciar a principis de l’estiu la seua intenció d’incrementar el nombre d’anàlisis amb una estimació de 4.000 en tot l’estiu, encara que la xifra final s’acosta a un miler per damunt de la previsió. La normativa obliga a realitzar el mostreig de manera quinzenal o mensual, en funció de si la platja té la denominació de bandera blava o no; però, en la majoria de platges, este s’ha realitzat setmanalment.
Per què han tancat les platges
La contaminació o la presència de bacteris en l’aigua ha sigut la principal causa darrere de la clausura de les zones de bany; enguany, no s’ha registrat la fuita de cap abocament com ara olis, cosa que sí que va ocórrer l’any passat en el golf de València. Segons la informació difosa per Medi Ambient, els episodis puntuals de contaminació —tots han sigut de curta duració— s’han produït per fuites en les xarxes de clavegueram municipal, per l’arrossegament de residus provinents de séquies, rius i barrancs després d’episodis de pluja o per labors de descàrrega de sobreeixidors.
Enguany, la xarxa de sanejament està bastant bruta en la província de València després de les inundacions de la dana del 29-O i, per això, esta classe de causes ha provocat la majoria d’incidències. La dana va afectar 123 depuradores i més de 150 quilòmetres de col·lectors. La majoria d’estos —126 quilòmetres— van quedar necessitats de neteja, i els restants 24 quilòmetres van quedar tan inservibles que va caldre reposar-los. Cal recordar, a més, que l’albufera ha pogut connectar-se sense límit amb la mar després que la Generalitat eliminara la limitació d’obertura de les seues goles.
Puntual, però recurrent
Encara que el balanç de Medi Ambient és positiu i la qualificació de la qualitat de les platges és positiva cada estiu, en 2024 només dos van rebre un insuficient; la prohibició temporal del bany és un problema reiteratiu cada estiu a la Comunitat Valenciana. En 2019, la Generalitat va posar en marxa un pla per a localitzar “punts negres” en les séquies i es va arribar a aplicar la cloració d’onze séquies només en la comarca de l’Horta Nord, una mesura que va provocar les crítiques de diversos grups ecologistes.
