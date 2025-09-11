Compositor
Una tesi doctoral fa valdre la trajectòria musical d’Andrés Valero-Castells com a “simfonista del segle XXI”
Isidro Joaquín Martínez presenta el treball que ha fet durant cinc anys sobre l’obra del prestigiós compositor valencià
Isidro Joaquín Martínez ha finalitzat, després de cinc anys d’investigació, la tesi doctoral “Andrés Valero-Castells: un simfonista del segle XXI”, en la qual fa una anàlisi integral de les huit simfonies per a banda de música i orquestra estrenades pel compositor i director valencià, catedràtic de Composició en el Conservatori Superior de Música (CSM) Joaquín Rodrigo de València, amb més de 50 premis i reconeixements en rellevants concursos internacionals i l’obra del qual és present en sales i auditoris d’Europa, Amèrica i Àsia, a càrrec de rellevants intèrprets i formacions. El treball, entorn d’un “compositor de referència a escala mundial” que “suma un total de 117 investigacions” entorn de la seua figura, va ser presentat per este director, compositor, clarinetista i educador musical d’Albacete en la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM).
La tesi “sorgix de la necessitat d’investigar la transcendència i influència” que té en les bandes de música i el seu àmbit simfònic nacionalment i internacionalment Valero-Castells, professor de Composició de l’autor, anys en què va tindre “l’oportunitat d’apreciar la seua saviesa i experiència” i en els quals es va entaular “un profund respecte i valoració com a persona, així com admiració per la seua labor com a músic i compositor”, per posseir una àmplia formació musical, “titulat en huit especialitats, amb quatre mencions d’honor i Premi Extraordinari Fi de Carrera en Composició”.
Martínez indica que la seua música, amb un catàleg que supera el centenar de tota mena d’obres, s’interpreta “en la major part d’Europa, així com als Estats Units, el Canadà, l’Argentina, Puerto Rico, Colòmbia, Panamà, Costa Rica, Mèxic, el Japó, Corea, Singapur, Hong Kong, Turquia, Austràlia o la Xina, entre d’altres”. Es tracta d’un dels compositors espanyols amb més difusió internacional, i exercix “una influència directa en les generacions més recents de compositors i músics” des de la seua càtedra.
Exposa que la Comunitat Valenciana “compta amb una notable escola de compositors de referència”, com Valero-Castells, de qui destaca “les seues obres d’estil descriptiu i programàtic, posseïdores de components narratius o visuals, amb un to contemporani i local”. Un cas representatiu d’esta mena de repertori són les seues simfonies, “el segell distintiu de les quals és la complexitat tècnica i sonora, reconegudes i interpretades mundialment”.
Les obres examinades per l’autor de la tesi són la Simfonia número 1, ‘La Vall de la Murta’; Simfonia número 2, ‘Teogònica’; Simfonia número 3, ‘Epidèmia silenciosa’; Simfonia de Plata número 4; Simfonia número 5 en do; Simfonia número 6, ‘Grafítica’; Simfonia número 7, ‘Mediterraneum’; i Simfonia número 8, W ‘València Verda’. L’estudi se centra en estes composicions i pretén “servir de punt de partida cap al coneixement dels mecanismes discursius i musicals de tota la seua producció”.
Vasta documentació i meticulositat
En el treball s’assenyala que els materials temàtics “són fruit de la vasta documentació prèvia per part de Valero, realitzats amb gran domini i meticulositat”; i que una de les tècniques compositives a les quals recorre el compositor és la intertextualitat, “mitjançant l’ús de cites o picades d’ullet procedents de materials ja existents”.
En el pla estètic, Valero es presenta i definix com “un compositor eclèctic i experimental, encara que sense renunciar a la tradició, alié a les modes o corrents compositius, i que infon a la seua música, mitjançant la llibertat, la seua identitat, personalitat i intel·lectualitat”, a través de l’expressió del que ha assimilat com a herència. Els seus mestres van ser Francisco Tamarit, Ramón Ramos, amb qui va sorgir una gran amistat, i Leonardo Balada. Respecte a esta estètica musical, la compositora i catedràtica navarresa Teresa Catalán, Premi Nacional de Composició 2017, va definir Valero com “un compositor outsider”, alternatiu o independent.
La tesi doctoral, que aborda altres temes relacionats com la simfonia, els seus orígens i evolució; o el fenomen bandístic, el seu repertori i producció simfònica; va ser presentada pel músic manxec en el Programa de Doctorat en Investigació en Humanitats, Arts i Educació de la UCLM, sota la direcció de María del Valle de Moya i Ana María Botella el 17 de juny.
Naturalesa, poesia i alzhèimer
La Vall de la Murta va ser composta entre 2001 i 2002 com un homenatge a eixe paratge natural protegit en un encàrrec de la Societat Musical d’Alzira i dirigida en la seua estrena per Ángel Crespo. Teogònica (2002 i 2003), inspirada en el poema Teogonia d’Hesíode, va ser encarregada per L’Amistat de Quart de Poblet i estrenada sota la batuta de Llorenç Mendoza. Epidèmia silenciosa (2006) va ser escrita com a compositor resident de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) i dedicada a la seua mare, morta prematurament per alzhèimer. La gravació de la formació, dirigida per Manuel Galduf, va ser nominada en el Premi de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Música com a millor autor de música clàssica en 2008. La versió per a banda simfònica va ser estrenada per la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual-Vilaplana.
La Simfonia de Plata (2007) per a banda simfònica, cor mixt, grup de percussió solista i focs artificials va ser un encàrrec del Castell de l’Olla d’Altea, i l’estrena i la primera gravació van estar dirigits per Valero-Castells al capdavant de La Primitiva de Llíria. La Simfonia número 5 (2009 i 2012) és una obra encarregada i estrenada també per la Primitiva de Llíria, sota la batuta de l’autor. Va guanyar el Premi Euterpe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) a la creació musical simfònica, i va obtindre una menció d’honor en el prestigiós Concurs Internacional de Composició Original per a Banda de Corciano (Itàlia).
Banksy, Pepe Mujica i Mediterrani
Grafítica (2018 i 2019) va ser un encàrrec de L’Artística de Buñol, que la va estrenar sota la direcció de Salvador Sebastiá. L’obra inclou referències a grafits pacifistes de Banksy i a fragments del discurs de l’expresident uruguaià Pepe Mujica en l’ONU, cantats per un raper. La versió per a orquestra va ser estrenada per l’Orquestra de València, dirigida per Enrique García Asensio, en 2020. Valero compon Mediterraneum (2022) per encàrrec de Casa Mediterráneo d’Alacant, va ser estrenada per l’Orquestra ADDA Simfònica d’Alacant, dirigida per Josep Vicent. En esta, posa l’accent en el drama humanitari de la immigració i en la contaminació del Mediterrani.
València Verda (2024) es va estrenar amb èxit com a obra obligada en la secció d’honor del Certamen Internacional de Bandes de Música (CIBM) Ciutat de València el mes de juliol passat. Va ser escrita per encàrrec de l’Ajuntament de València per a celebrar la Capitalitat Verda Europea, amb la qual va ser guardonada la ciutat en 2024.
Rècords Guinness a Mestalla
Isidro Joaquín Martínez (Tarazona de la Mancha, Albacete, 1989), diplomat en Educació Musical per la Universitat de Castella-la Manxa, és llicenciat en Direcció d’Orquestra, Cor i Composició en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, professor associat en la Facultat d’Educació de la Universitat de Castella-la Manxa i professor de Clarinet en l’Escola Municipal de Música de Tarazona de la Mancha. Així mateix, és director titular de la Banda Simfònica Universitària del Campus d’Albacete, la Coral Tarazonera i el Cor de la Facultat d’Educació d’Albacete. Amb anterioritat, va dirigir la Banda Simfònica Unió Musical de Benetússer i el Cor Unió Musical de l’Eliana.
Com a compositor, compta amb un catàleg de més de 50 obres de tots els estils: simfòniques, de cambra, corals, pasdobles, marxes de processó, etc. que ha estrenat en auditoris com el Teatre Circ d’Albacete, Unió Musical de Llíria, Palau de la Música de València o el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, entre d’altres; i amb agrupacions com la Banda Simfònica Municipal d’Albacete, la Banda Municipal de Vitòria o l’Orquestra Simfònica del CSM Joaquín Rodrigo de València.
El músic està en possessió del rècord Guinness per ser el compositor i director del major ensemble de clarinets (3.489 intèrprets), que va aconseguir en el 50é aniversari de l’FSMCV en l’estadi de Mestalla de València el 26 de maig de 2018, dia en què Valero-Castells va dirigir més de 23.000 músics i en el qual es van batre un total de 13 rècords.
Premis i reconeixements
Andrés Valero-Castells (Silla, València 1973) és catedràtic de Composició en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València des de 2004 i ha rebut més de 50 reconeixements entre els quals es troben destacats premis en els concursos internacionals de composició de Corciano i Fermo (Itàlia), Florida (EUA), Marmande (França), Andrés Gaos de la Corunya, Maestro Villa de Madrid, Ciudad de La Laguna (Tenerife), així com altres guardons a Roma i Pavia (Itàlia), Sevilla, Valladolid, València, etc. entre moltes altres distincions i nominacions com a director i músic. Part de la seua discografia està gravada en països com Noruega, França, Suïssa, Holanda, Portugal, Polònia, els EUA i el Japó.
En la seua faceta com a director ha estat al capdavant de formacions com l’Orquestra de València, la Simfònica de Galícia, l’ADDA Simfònica, l’Orquestra Belles Arts, Mediterranean Strings d’Ankara, Banda i Orquestra Primitiva de Llíria, de gran part de les bandes municipals d’Espanya: Madrid, Barcelona, València, Alacant, la Corunya (de la qual va ser titular), Santiago de Compostel·la, Vitòria-Gasteiz, Simfo-vents Palma, etc., així com de bandes simfòniques com la Unió Musical de Llíria, l’Artística i l’Harmònica de Buñol, Lalín, Baeza, Musikene o de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).
Així mateix, ha dirigit estrenes absolutes i nacionals de rellevants compositors i ensembles, òpera en concert i bandes simfòniques en el Festival Ensems. És el fundador de l’ensemble Estudi Obert, i en l’actualitat és acadèmic numerari de l’Acadèmia de la Música Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Alerta per altes temperatures: torna l’estiu tòrrid
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Més de 30 municipis valencians ja tenen més pensionistes que treballadors
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber
- Adeu a la “vorera de la mort” del carrer Sant Vicent