Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tots els abonats podran provar el seu seient en el Roig Arena este dissabte

Tant abonats masculins com femenins tindran l’opció de provar la seua localitat - El club compartirà l’agenda detallada de la jornada en els pròxims dies

Els abonats podran provar el seu seient en el Roig Arena el 13 de setembre

Els abonats podran provar el seu seient en el Roig Arena el 13 de setembre / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

València Basket durà a terme, el pròxim 13 de setembre, a la vesprada, una prova d’accessos en la seua nova casa, el Roig Arena, de manera que tots els abonats taronja que ho desitgen podran assistir per a veure in situ el que serà el seu seient durant la pròxima temporada. Tant abonats masculins com femenins tindran l’opció de provar la seua localitat. El club compartirà l’agenda detallada de la jornada en els pròxims dies.

Accessos reals

La prova es durà a terme a través dels accessos reals que hi haurà en els partits. Primer accediran els abonats femenins, i, posteriorment, els masculins.

Els assistents han d’activar el seu compte en este enllaç (https://acortar.link/OlYOq7) i entrar en la seua zona personal de la web de València Basket per a descarregar el seu abonament per a poder accedir. Els abonats que tinguen els dos abonaments hauran d’eixir del recinte després de la prova femenina per a accedir a la masculina, ja que es consideren esdeveniments diferents.

Asistentes al Roig Arena el día de la inauguración

Assistents al Roig Arena el dia de la inauguració / Eduardo Ripoll

El club posa, doncs, a la disposició dels seus abonats una oportunitat de veure el que serà el seu seient durant la temporada, comprovar per a on ha d’accedir, descobrir diferents punts del recinte i sorprendre’s per primera vegada amb la magnitud de les pantalles d’este.

Botiga oficial

També la nova botiga oficial de València Basket estarà oberta i a la disposició de tots els assistents amb un horari especial per a eixe dia de 10 a 22 h. No perdes l’oportunitat de conéixer-la i descobrir els nous productes de marxandatge.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents