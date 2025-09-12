La Diputació condiciona camins per a connectar la Serrania, Utiel-Requena i el Camp de Túria
La inversió total ascendix a dos milions d’euros per a renovar el ferm, millorar el drenatge i buidar de vegetació els màrgens de les dos vies
La Diputació de València ha finalitzat les obres de condicionament i millora de vies de comunicació, catalogades com a camins d’interés territorial, que enfortixen la connexió entre les comarques de la Serrania, Utiel-Requena i el Camp de Túria.
El primer dels traçats partix de la rodalia del nucli urbà de Sinarcas i enllaça amb el camí que va des de la CV-390 fins al paratge del Charco Negro, en el terme municipal de Benagéber. El segon comunica directament Benagéber amb Chera, travessant en el seu recorregut els termes de Chelva, Domeño i Loriguilla.
Les dos actuacions s’emmarquen en la primera fase del Programa per a la millora dels camins d’interés territorial, que desenrotlla l’Àrea de Carreteres de la institució provincial, dirigida per la diputada Reme Mazzolari, que explica que “es tracta de dos vies que complixen una important funció vertebradora del territori, tant per la mobilitat estacional que registren, com, sobretot, perquè donen accés a xicotets nuclis habitats per als quals representen pràcticament l’única connexió amb la resta de la comarca”.
A més, la també vicepresidenta segona de la Diputació ha destacat el valor afegit que tenen per a la prevenció i l’extinció d’incendis, al travessar una àmplia zona forestal de gran valor ambiental i facilitar el treball dels equips d’emergències en cas d’incendi, “un tema en el qual la nostra institució està especialment sensibilitzada, tant en les labors preventives a càrrec de les brigades forestals, com en l’extinció a través dels bombers, els dos col·lectius dependents del Consorci Provincial”.
Inversió de dos milions d’euros
La inversió realitzada, pròxima als dos milions d’euros, ha permés millorar l’esplanada i el paviment de la calçada, la qual cosa es traduïx en un increment de la seguretat i la comoditat en la circulació.
Els treballs han consistit a renovar el ferm dels camins perquè la circulació siga més còmoda i segura, millorar el drenatge en les zones a on s’acumulava l’aigua, netejar i buidar els màrgens i adequar les canalitzacions ja existents. A més, s’ha col·locat nova senyalització i s’han instal·lat barreres de protecció amb un acabat que imita la fusta per a aconseguir una millor integració en l’entorn natural.
Amb estes obres, la Diputació ha retornat als camins les seues condicions originals i ha garantit la seua adaptació mediambiental i la seua sostenibilitat a llarg termini. “D’esta manera es consoliden infraestructures que són vitals per a la cohesió territorial i per a la qualitat de vida de les persones que viuen en l’interior de la província”, conclou Reme Mazzolari.
