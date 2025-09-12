Educació
Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
Stepv, CCOO i UGT demanen a Conselleria iniciar una negociació per a evitar les protestes
Els sindicats van avisar amb comunicats durant tot l’estiu que esta seria una “tardor calenta” contra la Conselleria d’Educació. No ha fet falta que passe ni la primera setmana de curs perquè anuncien les primeres protestes contra el departament dirigit per José Antonio Rovira.
Stepv, CCOO i UGT han anunciat mobilitzacions per a millorar els salaris i les condicions laborals del professorat. Així ho han anunciat en una nota de premsa conjunta en la qual demanen a Conselleria asseure’s a negociar per a evitar les protestes i les parades.
Cal recordar que el professorat de la C. Valenciana és el segon pitjor pagat de tot Espanya des de fa més d’una dècada, malgrat que esta autonomia té un cost de vida alt. Els sindicats fa temps que reivindiquen unes millores en el sou. El conseller José Antonio Rovira, per la seua banda, critica que “en huit anys del Govern del Botànic, mai van demanar un augment de salari”.
Curiosament, l’última vegada que es va apujar el sou als professors va ser en 2007, quan Rovira era el director general de Conselleria que es va encarregar, personalment, d’eixes negociacions. Alguns sindicalistes presents en aquella taula destacaven el seu tarannà i la seua capacitat d’escolta, però ara és molt criticat precisament pel contrari: en més de dos anys de legislatura, la relació entre Rovira i els sindicats s’ha deteriorat molt, fins al punt que el conseller mateix va reconéixer que no és bona.
Cal recordar que el maig de 2024, tan sols un any després de l’entrada del Govern de PP i Vox, el professorat valencià va fer una vaga educativa, la primera en dècades, per a protestar per les retallades. La mobilització va ser contestada l’endemà amb l’anunci per part del conseller que no compliria un acord pel qual s’havien de contractar 7.000 docents, cosa que va encendre encara més els ànims en els sindicats i va acabar de trencar una relació que mai havia sigut cordial.
Demandes
El mes de juny, els cinc sindicats educatius van iniciar reunions per a crear una plataforma en la qual articular estes demandes, i en setembre van començar a estudiar un calendari de mobilitzacions per tota la Comunitat Valenciana. Conselleria té una reunió pendent amb estes entitats la setmana que ve, en la qual els traslladaran les seues propostes.
La primera és una millora salarial “que compense la pèrdua de poder adquisitiu del professorat valencià, ja que és un dels pitjors pagats de l’estat”.
D’altra banda, demanen una “recuperació de les plantilles docents retallades per l’actual govern i la reversió de les retallades en totes les etapes educatives (en referència a FP o EOI). Igualment, demanen una millora de les condicions del professorat d’FP especialista, al qual se li han llevat hores, i ha vist reduïdes les seues retribucions”.
Cal recordar que este curs s’incorporaran 1.500 docents més al sistema públic, la qual cosa fa més de 81.000 professors entre pública i concertada, un rècord de professorat en les aules. Així, Conselleria nega que existisquen estes retallades amb les dades d’inici de curs, encara que també és cert que s’estan reduint hores en la jornada laboral de professorat d’algunes etapes com FP.
Ràtios i dana
Una altra reivindicació històrica és la reducció de les ràtios d’alumnat, malgrat que Conselleria ja complix amb el mínim legal establit, i una reducció de “la sobrecàrrega de faena burocràtica” que asfixia els docents i els directors escolars i que és un problema molt real en els centres.
Finalment també demanen una millora de les infraestructures educatives i, especialment, dels centres afectats per la dana, que seguixen amb molts problemes per a treballar de manera adequada.
“El professorat valencià fa anys que necessita una millora en les seues condicions laborals, especialment per la pèrdua de poder adquisitiu, però també per la sobrecàrrega de faena i les ràtios elevades d’alumnat. A més, des que el PP ha tornat a governar, hem patit novament una retallada de plantilles docents que afecta totes les etapes educatives, però especialment les EOI, els conservatoris, Formació Professional i formació de persones adultes”, critiquen els sindicats.
