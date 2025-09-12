Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
El Comité d’Empresa de la firma esportiva assegura que la proposta d’adquisició “suposa un greu retrocés en drets laborals i un atac directe a l’ocupació” de la marca
El Comité d’Empresa de Textil Deportivo Valencia, SA —nom legal de la marca esportiva valenciana Luanvi— rebutja la venda de la històrica firma —cofundada per l’empresari Vicente Tarancón, que va morir en la riuada del 29 d’octubre, i que este estiu va entrar en concurs de creditors després de no arribar a un acord amb la banca per a refinançar el deute— a Torqueva, malgrat comptar amb el suport judicial que “permet l’operació”. Així ho ha explicat en un comunicat UGT FICA-PV, que assenyala que l’“oferta d’adquisició” presentada pel conglomerat “està lluny de ser una solució” a la situació concursal a la qual “estava sotmesa l’empresa, suposa un greu retrocés en drets laborals i un atac directe a l’ocupació i no compta, a més, amb les condicions de viabilitat de l’empresa”.
Les crítiques dels treballadors
Entre les seues denúncies, la central sindical assegura que l’oferta de Torqueva per a l’adquisició de la marca “deixa fora més de la mitat de la plantilla, amb la subrogació de només 46 dels aproximadament 100 treballadors actuals”. “Esta decisió, injustificada segons el Comité, condemna desenes de famílies a la incertesa i la precarietat en un moment especialment delicat per a l’activitat productiva”, insistixen des de l’òrgan de representació dels treballadors, que assenyala també que este procés de venda és “una maniobra més per part dels propietaris actuals de la firma esportiva per a mantindre el control sobre la marca que implica, d’una banda, un acord de cessió de llicència i distribució, i, d’altra banda, el mencionat concurs de creditors de la seua comercialitzadora Textil Deportivo Valencia, SA”.
Respecte a les condicions laborals, el comunicat assenyala que la proposta “no garantix l’ocupació, ni els salaris de manera integral”, ja que “encara que es parla del manteniment de l’ocupació durant tres anys, no hi ha mecanismes de control ni penalitzacions reals que acompanyen eixa promesa”. Per això mateix, segons assenyalen, temen que esta oferta d’adquisició “òbriga la porta a acomiadaments, ERTO i modificacions substancials que deixarien la plantilla desprotegida”. A més, critiquen que el pla operatiu que ha presentat el hòlding “no fa referència, ni fa un detall exhaustiu d’inversions o creixement”.
Deute en els últims comptes
Més enllà d’este context, segons s’arreplegava en els últims comptes depositats per la firma, en l’exercici de 2023 la companyia valenciana —que durant la seua trajectòria va vestir el València CF, el Llevant UE i, fins a la temporada passada, també el València Basket— va tancar amb una facturació de 15,5 milions d’euros, uns beneficis nets de 61.206 euros i un deute d’11,7 milions d’euros. Va ser el 20 de juny quan el Jutjat Mercantil 2 de València —el mateix que va donar llum verda a la venda— va acceptar la sol·licitud de Luanvi d’iniciar el tràmit concursal.
