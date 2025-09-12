El futbol torna a brillar a Paiporta, Benetússer i Alfafar
A Paiporta, la col·laboració de Creu Roja i Sprinter ha servit per a rehabilitar el vestuari de l’E1
La UDB Alfafar estrenarà este dissabte les instal·lacions. Benetússer ja ha reobert el Camp Municipal
Pascu Calabuig
Els treballs de reconstrucció en els camps valencians continuen quasi onze mesos després de la fatídica riuada. Una tràgica dana que va deixar 228 morts a la Comunitat Valenciana, en la qual el sistema ES-Alert de Protecció Civil, dependent de la Generalitat, no es va enviar als dispositius mòbils dels ciutadans fins a les 20:11 hores d’aquella vesprada.
Llars, centres de salut, comerços, residències i espais esportius, tot el que l’aigua va trobar al seu feroç pas, va ser negat, arrasat, destruït. També els camps de futbol a on jóvens i majors practicaven esport en benefici de la salut física i mental. Els mesos següents al 29 d’octubre han comportat esforç i sacrifici incansables per part dels veïns a la recerca de la normalitat. A poc a poc, esta ha anat arribant, si bé encara es continua acostant el muscle perquè l’esport no tinga barreres.
Estos dies són d’enhorabona en localitats com Paiporta, Alfafar i Benetússer. Allí, els camps i les seues instal·lacions han anat recobrant la lluentor amb l’objectiu que els seus equips puguen tornar a la competició a casa al llarg de les pròximes setmanes. Per exemple, a Paiporta, Creu Roja, en col·laboració amb la cadena de botigues d’esport Sprinter, ha conclòs la rehabilitació d’un dels vestuaris del poliesportiu municipal, en concret l’utilitzat pel club de futbol E1, com a part dels treballs que l’Ajuntament està escometent en el conjunt del complex.
Les tasques de rehabilitació, finançades per Sprinter a través de Creu Roja, han consistit en la neteja completa del vestuari, el paredat d’estades, treballs de pintura, instal·lació elèctrica, la col·locació d’una lluminària i es complementaran amb la instal·lació de portes i manyaneria.
Com a complement a l’obra realitzada en les instal·lacions esportives, Creu Roja va aportar al club un conjunt de material esportiu amb el qual reposar part del que s’ha perdut a conseqüència de la dana del passat 29 d’octubre. Entre este material hi ha diverses pilotes medicinals, tancat, cistelles, escales d’agilitat, diversos jocs de cons per a entrenaments i una farmaciola completa.
Mentrestant, en la UDB Alfafar —un dels llocs més devastats— també estan d’enhorabona, ja que, després de quasi un any duríssim, este dissabte 13 de setembre l’escola de futbol tornarà al seu camp de futbol. Una vegada finalitzades les obres de reconstrucció, l’equip podrà arrancar amb normalitat amb un partit inaugural i benèfic. A més, a partir del dilluns 15 d’este mes, els xiquets i les xiquetes tornaran amb els entrenaments de l’escola.
L’escola de futbol, fundada en 1994, agraïx, en les seues xarxes socials, “a la Fundació Trinidad Alfonso i a l’Ajuntament d’Alfafar tot el que han fet” perquè es consume el seu retorn.
Finalment, també després de mesos d’enorme treball coordinat, el Camp Municipal de Benetússer ha reobert les portes de nou. Fa menys d’un any, l’octubre de 2024, la dana el va deixar completament inutilitzat: la gespa convertida en fang, la base del terreny danyada i centenars de cotxes apilats durant mesos. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va assumir el repte de retornar la vida al camp, i l’Ajuntament, per la seua banda, es va encarregar de reparar els desperfectes en tot el perímetre del recinte per a facilitar el treball.
