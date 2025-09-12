Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenatge gastronòmic a Puchades: cuinaran el seu rostre en el concurs de paelles de Sueca

La localitat acull este diumenge el reconegut Concurs Internacional de Paella Valenciana

Rostre de Puchades creat per l’artista gastronòmica

Rostre de Puchades creat per l’artista gastronòmica / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

Compte arrere per al reconegut Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que, en esta edició, comptarà amb moltes novetats i sorpreses. El certamen culinari també homenatjarà un dels futbolistes més estimats de la localitat, Antonio Puchades, amb motiu del centenari del seu naixement.

El rostre del destacat futbolista del València CF apareixerà en una de les paelles que es cuinaran este diumenge dins del concurs. L’artista Teresa Roig participarà en l’esdeveniment gastronòmic, que enguany compta amb participants dels cinc continents, amb el seu plat més artístic. Roig plasmarà el rostre de Puchades en la seua paella.

