Mazón prepara el seu quart Consell en menys de dos anys i mig
El president de la Generalitat planteja una reestructuració del Govern valencià per a “obrir una nova etapa” després de l’eixida de Gan Pampols
Carlos Mazón prepara ja el seu quart Consell de la legislatura. Transcorreguts dos anys i mig des que va ser investit com a president, el cap de l’executiu autonòmic haurà d’afrontar una nova remodelació de l’organigrama de govern, la tercera del seu mandat, esta vegada a conseqüència de l’eixida de Francisco Gan Pampols, fins ara vicepresident segon i responsable de la reconstrucció i que deixarà les seues responsabilitats el pròxim 4 de novembre, tal com ha anunciat Mazón este divendres des d’Elx.
L’anomenat “Consell de la recuperació” (així el va definir el també líder del PPCV en la seua presentació al Palau a finals de novembre de l’any passat) té els dies comptats: 53, la distància fins al 5 de novembre. Serà llavors quan, una vegada acomiadat Gan Pampols després d’haver “complit les seues missions”, Mazón torne a posar amb els membres del que serà el seu quart govern en 839 dies de legislatura. Per posar-ho en context, en la primera legislatura del Botànic només va haver-hi un canvi de carteres: el de la consellera de Sanitat, Carmen Montón, per la seua eixida al Govern central.
L’anunci del cap del Consell resulta cridaner per advertir d’una crisi del Consell amb mes i mig de marge i obri la incògnita de com serà de profunda la reestructuració interna. Ni la vicepresidenta Susana Camarero ni el número dos del PP, Juanfran Pérez Llorca, s’han aventurat, esta setmana, al ser preguntats, a donar la seua opinió, i s’han limitat a dir que és una competència exclusiva del president, de qui han dit que “encertarà”.
A priori, no sembla que vaja a ser un reemplaçament simple del vicepresident segon, sinó que el moviment podria tindre més importància, amb l’objectiu d’“obrir una nova etapa”, expressió utilitzada per Mazón este divendres. El primer dubte és si es mantindrà la Conselleria de Reconstrucció que va ser creada ex professo per a Gan Pampols, i que comença a retornar els seus subdirectors a les seues conselleries d’origen, o les funcions dels quals s’integraran com un apèndix en un altre departament.
També comencen a sonar especulacions com un hipotètic trasllat de José Antonio Rovira, actual titular d’Educació i un dels col·laboradors més estrets de Mazón dins de l’executiu autonòmic, a la Conselleria d’Hisenda que hui dirigix Ruth Merino. Seria optar per un perfil dur en una àrea que té la reforma del finançament o el quitament del deute entre les seues atribucions i allunyar-lo, així, de la política educativa, a on la seua relació amb el sector està molt deteriorada. No obstant això, no deixa de ser un dels tants rumors que se succeiran d’ací al 5 de novembre.
Eixida de Vox i la dana
En este sentit, no sembla casual que, després de diversos dies de perfil baix davant dels mitjans de comunicació i amb el debat polític centrat en les noves revelacions sobre el 29 d’octubre (la jutgessa ha tornat a convidar-lo a declarar com a investigat), Mazón haja aprofitat el final d’una setmana complicada per a tractar de canviar el pas. I, de pas, tractar de mostrar, amb eixe nou govern, que ell continua disposat a esgotar la legislatura.
La remodelació que duga a terme el president en novembre serà, així, el quart govern des que va ser investit. El primer, el més durador fins a la data, el va fer amb Vox, que va ocupar tres carteres, inclosa la Vicepresidència Primera de Vicente Barrera. No obstant això, un any després, la formació d’ultradreta va decidir deixar tots els governs autonòmics i Mazón va fer un canvi exprés, amb Vox fora i un govern del PP en solitari, en el qual, entre altres qüestions, Salomé Pradas va passar de Medi Ambient a Justícia. Era el segon Consell en un any. Però va arribar la dana i eixe govern va haver de ser reformulat.
Després de la catàstrofe del 29 d’octubre, el dirigent del PPCV va tornar a canviar l’estructura d’un executiu que feia cinc mesos que estava en marxa. Van eixir Pradas i la llavors responsable de Turisme, Nuria Montes, cremada després d’unes declaracions sobre els familiars de les víctimes, Susana Camarero va prendre el càrrec de portaveu, es van crear la Conselleria d’Emergències i la de Reconstrucció i van entrar tres rostres nous: Juan Carlos Valderrama, Nuria Martínez i Gan Pampols. Això va ser a finals de novembre de 2024. Menys d’un any després, eixe tercer Consell, el de la recuperació, està ja amb el compte arrere.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber
- Adeu a la “vorera de la mort” del carrer Sant Vicent
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa