Cine
La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
La seu del festival valencià de cine educatiu se’n va a Madrid i apunta a la Mostra com el lloc “ideal” al qual incorporar-se
Males notícies per al sector cultural i educatiu valencià. La 13a edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) de 2025 se suspén per motius econòmics. Segons confirma a este diari el director del projecte, Josep Arbiol, “depeníem de les ajudes de l’Institut Valencià de Cultura, que no han eixit”. “Hem aguantat fins a l’últim moment [la mostra havia de celebrar-se en octubre] per a prendre la decisió de cancel·lar”, lamenta el seu impulsor.
Va ser dilluns passat quan Arbiol i l’equip de la MICE van decidir suspendre esta edició per no comptar amb el suport econòmic de la Generalitat, que l’any anterior li va concedir 22.000 euros, el major percentatge del seu pressupost. Encara que sí que han rebut l’aprovació d’ajudes per part de l’Ajuntament de València, Arbiol assegura que no són suficients per a articular el festival, per la qual cosa hauran de renunciar a estes.
La seu se’n va a Madrid
Arbiol diu ser “optimista” i no vol renunciar a la MICE. De fet, avança que l’edició de Madrid i les internacionals —com a Mèxic o Cuba— seguixen avant. “Madrid abans era subseu de la MICE de València i ara s’ha convertit en seu principal”, lamenta l’impulsor d’un festival “de referència nacional” que va nàixer a València. “A Madrid sí que hem rebut més suport”, assegura.
El director de la MICE, lluny de ser derrotista, busca en cada inconvenient una oportunitat. “La MICE ha anat sempre evolucionant i crec que ja li feia falta un canvi. Potser esta circumstància servix per a repensar un poc eixa fórmula. Una idea seria unificar festivals per a fer-ne un de gran que pose València en el centre. No seria una mala idea que la MICE s’associara a altres festivals, com la part educativa, la part infantil. A més, a Espanya no hi ha un festival de cine infantil important”.
Sobre eixa possibilitat, Arbiol ho té clar i apunta a la Mostra com el festival “ideal” en el qual podria incorporar-se la MICE. “Jo crec que és un lloc perfecte, però no depén de mi. És cert que la nova responsable de la Mostra [Sara Mansanet] no ha tingut marge, però a veure si es poden iniciar contactes”, llança Arbiol.
Un futur Amenábar
Pendents d’ajudes o converses, la veritat és que Arbiol es mostra esperançat i orgullós d’un festival que li ha donat “moltes satisfaccions professionals i personals”. Al llarg de 12 edicions, MICE ha servit perquè els alumnes “tingueren una mirada crítica i saberen utilitzar els codis audiovisuals”, al mateix temps que li ha servit per a conéixer grans intèrprets com Marisa Paredes, Eduard Fernández o Susi Sánchez, per citar-ne només alguns dels que han passat per la mostra.
A més, la MICE també ha sigut el germen pel qual alguns estudiants s’han decantat pel sector audiovisual. “N’han sigut molts i, qui sap, potser d’ací ix algun Amenábar”, conclou satisfet.
