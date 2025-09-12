El PAI de Sant Marcel·lí amb mil vivendes obri la seua exposició pública
Les obres actuaran sobre les zones sense urbanitzar en el barri i inclouran 236 vivendes públiques
L’Ajuntament de València ha acordat sotmetre a informació pública el PAI de Sant Marcel·lí, que tindrà 45 dies hàbils d’exposició, com a pas previ perquè l’agent urbanitzador inicie els treballs que sanegen tota la parcel·la i marque l’inici de la construcció de les vivendes.
Esta és una de les grans decisions adoptades en la junta de govern, ja que suposa avançar en una operació urbanística iniciada fa ja més de quatre anys i que suposaria la incorporació de mil vivendes a l’oferta general.
L’equip de govern ho qualifica d’“una de les mesures que, en menys de 24 hores des del debat de l’estat de la ciutat, ja es posen en marxa”, en relació amb el fet que va ser precisament la vivenda l’argument estrela de la maratoniana jornada. El portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, ho va transmetre com un èxit de gestió, perquè, una vegada més, va recórrer a la crítica a l’anterior equip de govern i les “14 vivendes públiques” que van fer durant les seues legislatures, “a més dels bloquejos urbanístics”.
El PAI suposa actuar sobre 87.000 metres quadrats i suposarà la construcció de “945 vivendes, 236 de les quals estan destinades a protecció pública”. Una operació que “servirà per a contindre els preus”.
L’operació de Sant Marcel·lí suposa sanejar una part important del final del carrer Sant Vicent. S’actua a banda i banda d’este, tant en grans descampats del bloc de Sant Marcel·lí com en zones degradades a l’altre costat, confrontants amb el futur corredor verd del Parc Central. Els blocs nous s’intercalaran amb les finques que sí que estan en condicions d’habitabilitat.
Caballero ha explicat que, dels 87.000 metres quadrats, 68.000 estaran destinats a dotacional. “31.000 a zones verdes, 9 a equipaments i 28.000 a xarxa viària”.
El portaveu ha revestit la compareixença com una materialització del discurs de María José Catalá en el debat en les seues diferents facetes més parlamentades. Així, en matèria social, ha valorat, relacionat amb el Servici d’Ajuda a Domicili, que “s’han derogat els preus públics, la qual cosa suposa materialitzar la gratuïtat del Servici d’Atenció, que fins ara era variable en funció a la renda. Això és un salt qualitatiu en la cura de persones dependents o amb necessitats socials”. Esta gratuïtat forma part del nou contracte adjudicat este estiu “per 50 milions d’euros”.
Més fonts d’aigua fresca
Així mateix, “sobre el canvi climàtic i les seues conseqüències”, s’ha confirmat la memòria tècnica per a instal·lar 20 fonts noves d’aigua refrigerada. “Va per fases i forma part de l’anunciat paquet de 200 fonts amb què es dotarà la ciutat, per a multiplicar les 54 ja existents”.
Taxa eximida en la zona dana
També s’ha confirmat la comunicació als agents distribuïdors que l’Ajuntament assumix la taxa per clavegueram “des del 29 d’octubre de 2024 al 31 de març de 2025” en els barris afectats per la dana. “Els usuaris no han de fer res. Serà de manera directa i automàtica”.
