Víctor Benavides Escrivà arreplega el XXIII Premi VAE de Poesia de Burjassot
L’alcalde, Rafa García, va anunciar la creació de la Càtedra Vicent Andrés Estellés per part del consistori i de la Universitat de València
Un segle, un any i una setmana després que arribara al món “el fill del forner que feia versos”, el poble que el va veure nàixer va tornar a retre homenatge a Vicent Andrés Estellés en una cerimònia de la qual es va desprendre un missatge clar: la voluntat municipal de continuar fent valdre la figura i l’obra del poeta, més enllà de les efemèrides i del pas del temps.
L’Antic Mercat de Burjassot va acollir, en la vesprada d’ahir, 11 de setembre, la cerimònia d’entrega del XXIII Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés, un acte que va reunir càrrecs institucionals, personalitats del món cultural i el teixit associatiu del municipi. Va ser en el marc d’una cita anual que, des de 1993, impulsa la creació poètica en llengua valenciana, gràcies al certamen creat per l’Ajuntament de Burjassot, el mateix any de la mort d’Estellés.
La gala va servir per a atorgar oficialment el Premi VAE de Poesia corresponent a la convocatòria de 2024 al jove poeta valencià Víctor Benavides Escrivà, pel seu poemari Estudi de les Humitats. En l’acta oficial, el jurat va destacar de l’obra la seua solidesa formal i la seua capacitat per a construir una elegia d’un món que s’esfondra a molts nivells, amb un paral·lelisme entre les patologies d’una casa i la crisi d’identitat derivada de la pèrdua de memòria i vincles.
En la seua intervenció, Benavides va manifestar sentir-se especialment orgullós per haver sigut mereixedor d’un premi amb el nom de Vicent Andrés Estellés per bandera, màximament en un any d’intenses celebracions a propòsit del centenari del naixement “d’un poeta que no va desistir de la seua obstinació de reivindicar el poder de la paraula i la necessitat d’honrar la memòria col·lectiva”.
Compromís de Burjassot amb Estellés
L’alcalde de Burjassot, Rafa García, i la filla del poeta, Carmina Andrés, van ser els encarregats d’entregar el premi al guanyador. En la seua intervenció, García va subratllar el compromís del municipi amb el llegat d’Estellés, més enllà del centenari del seu naixement. Així mateix, va anunciar la creació de la Càtedra Vicent Andrés Estellés per part del consistori i de la Universitat de València, que comptarà amb una dotació municipal de 30.000 euros i estarà dirigida pel professor Josep Ballester. La nova càtedra tindrà com a pilars l’educació, mitjançant activitats en els centres escolars, i la literatura, amb investigacions dedicades tant a l’obra d’Estellés com a la poesia valenciana contemporània.
La part artística de la vetlada va estar protagonitzada per l’espectacle Tres dones i Estellés, un recital teatralitzat a càrrec de les actrius Lola Moltó, Carme Juan i Lara Salvador, que van oferir al públic una interpretació intensa i pròxima d’alguns dels poemes més emblemàtics de l’autor de Llibre de meravelles. La seua actuació va omplir l’Antic Mercat d’emoció i va recordar, una vegada més, la vigència i la força de la poesia estellesiana.
La gala va concloure amb l’entrega als assistents d’un exemplar del poemari guanyador, Estudi de les Humitats, i amb una invitació a brindar per la paraula, la memòria i la cultura, reafirmant la voluntat de l’Ajuntament de mantindre viu, any rere any, l’esperit del cronista de rècords i d’esperances.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Un mort en un altre tiroteig a Xirivella
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- À Punt modernitza la seua imatge per a captar més públic
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber
- Adeu a la “vorera de la mort” del carrer Sant Vicent
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa