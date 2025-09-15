València CF | Errors
Agirrezabala, un partit per a oblidar
El porter del València, amb molt per millorar, va deixar molt a desitjar en els tres primers gols blaugrana
Rafa Jarque
Que l’ombra de Giorgi Mamardashvili en la porteria del València seria gran és una realitat ben sabuda per tots, però el que va ocórrer este diumenge en l’estadi Johan Cruyff és un colp molt important en el procés d’oblidar el porter georgià per Julen Agirrezabala. L’actual porter del València, cedit per l’Athletic Club, va completar un partit per a oblidar, molt lluny del seu nivell i del mínim que s’ha d’exigir per a Primera Divisió.
El Barça, tal com va ocórrer el curs passat, va ser una autèntica piconadora per a un València impotent, i això no és culpa de Julen, sinó del grup, però els tres primers gols de l’equip blaugrana, amb els quals ja va deixar el partit vist per a sentència, van retratar el porter en una foto que ha de guardar-se per a aprendre.
L’1-0 no es pot catalogar d’un error com a tal, però la realitat és que Julen reacciona amb lentitud a la bona rematada de Fermín, que a penes tenia angle per a disparar. El segon gol, el de Raphinha, sí que és un error garrafal, tant de Julen com de Copete, que fallen en la comunicació, o directament no es comuniquen, i servixen en safata el gol al brasiler. El 3-0, de nou obra de Fermín, arriba d’una sabatada des de fora de l’àrea, que, si bé anava amb potència, no deixa de ser una pilota parable. Els dubtes i els nervis pel que estava succeint van passar factura a Agirrezabala. En el quart, quint i sext poc va poder fer el porter del València.
Compte nou
Tant el València com Julen han d’obrir un compte nou, però no fer esborrall, perquè de partits com el del Johan Cruyff l’equip ha d’aprendre, igual que degué aprendre la temporada passada, però no ho va fer. En el cas particular d’Agirrezabala, el guipuscoà té potencial per a ajudar l’equip, i ho va demostrar en partits com el del Getafe, però també és un futbolista jove encara amb símptomes d’inexperiència, i això ara mateix és la seua principal assignatura per resoldre.
Si alguna cosa necessita Julen ara mateix és fortalesa mental per a oblidar un partit molt fluix per la seua part i que ha deixat el valencianisme un poc fred. L’oportunitat de redimir-se la tindrà d’ací només una setmana, casualment contra l’equip al qual pertany, l’Athletic Club, en el partit corresponent a la quinta jornada de Lliga a Mestalla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber