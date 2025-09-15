Cosco dispara el seu benefici a València després de superar la crisi del mar Roig
La filial de la multinacional estatal xinesa que gestiona la principal terminal de contenidors factura 246,4 milions i guanya 30,4 milions en 2024
La multinacional xinesa que gestiona la principal instal·lació de contenidors del port de València, CSP Iberian Valencia Terminal (en mans de CSP Spain), supera la crisi del mar Roig i l’evolució dels nolis marítims després de les tensions geopolítiques per les guerres a Orient Mitjà i Ucraïna i aconseguix tancar un exercici històric en 2024. La companyia asiàtica va assolir una xifra de negoci de 246,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 23,4 % en comparació amb l’any anterior; per la seua banda, els beneficis nets es van disparar fins als 30,4 milions, enfront dels 19,2 de l’exercici precedent.
La naviliera, que opera connexions entre més de 1.300 ports en tot el món, va augmentar un 18,73 % el volum de mercaderia manipulada en l’emplaçament de la capital del Túria, a on gestiona una de les tres terminals de contenidors (les altres són les d’MSC i APM Möller-Maersk), que reflectixen que el moviment des de Valenciaport va ser d’1,7 milions de TEU (unitat de contingut de vint peus o 6,1 metres de longitud), enfront dels 1,49 milions de 2023. D’estos, 794.376 contenidors van ser locals, un 16,24 % més, i 975.886 de transbord, una pujada del 20,83 %.
Inversions
La firma estibadora manté el compromís d’invertir 32 milions d’euros en equipament i maquinària en la instal·lació, després que s’ampliara al termini de la concessió fins a l’any 2041. Esta inversió s’anuncia en plena expansió del port de València, en el qual la multinacional TiL-MSC projecta una nova terminal de 136 hectàrees de superfície, en l’ampliació nord, a on es preveu una inversió publicoprivada de més de 1.600 milions d’euros i a on ja han arrancat les obres de dragatge i el moll nou.
Créixer en la ZAL
El Consell d’Administració de València Plataforma Intermodal i Logística (VPI Logística) —companyia controlada per l’Autoritat Portuària de València (APV)— va aprovar recentment l’adjudicació d’un dret de superfície sobre tres noves parcel·les situades en la zona d’activitats logístiques (ZAL), situada en un emplaçament confrontant al recinte del Grau. En concret, s’han adjudicat les illes F2, G2 i A3 a Nederval, Maltransinter i Transitalia 2004, respectivament.
El grup CSP Spain, participat per la naviliera estatal xinesa Cosco i la multinacional francesa CMA CGM, va aconseguir, així, imposar-se a l’oferta de la promotora immobiliària Accolade. Per la seua banda, Nederval té prevista la construcció d’una plataforma logística de 17.722 metres quadrats per a respondre a la demanda creixent de servicis vinculats al comerç internacional, el comerç electrònic i la distribució a Espanya.
