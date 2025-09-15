Foios comença el curs escolar una setmana després i amb espais per acabar
Les classes en el centre acabat de construir han començat este dilluns amb animació de tabal i dolçaina
L’escola ha començat a Foios este dilluns, 15 de setembre, una setmana més tard de la data oficial, al no haver acabat les obres a temps del nou centre escolar, que s’estrena enguany. Amb una festa amenitzada amb tabal i dolçaina, centenars de xiquets i xiquetes han entrat al nou CEIP Mare de Déu del Patrocini. Un curs de “creixement”, com ha dit l’equip directiu. L’Ajuntament de Foios va emetre un comunicat, alguns dies abans de l’inici de curs, en el qual considerava que, per a garantir que el centre estiga en les millors condicions de seguretat, salubritat i organització per a l’alumnat, era millor retardar l’entrada.
Per a donar una alternativa a les famílies, el consistori va habilitar el poliesportiu, a on es van fer activitats d’oci per a afavorir la conciliació en la setmana que no hi ha hagut classes, a les quals s’han acollit tres quartes parts de les famílies del col·legi. A pesar que el centre ja està preparat per a acollir centenars d’alumnes, els menors han entrat per una entrada lateral, perquè en les principals encara s’està treballant, tal com afirma l’alcalde del municipi, Sergi Ruiz (Compromís) a este diari.
Així mateix, s’estan concloent les obres en les pistes esportives (que és a on es trobava l’antic edifici que han demolit), així com en el gimnàs, que fins ara s’ha utilitzat com a magatzem de part del mobiliari. Segons l’alcalde, la reentrada a les classes s’ha produït sense incidències este dilluns al matí.
Un centre de 10.000 m² i 8 milions d’euros
El nou centre està construït a l’empara del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, amb unes obres que van començar el febrer de 2024 i que ascendixen a prop de 8 milions d’euros. El nou CEIP compta amb 10.000 metres quadrats de superfície i està format per tres edificis accessibles i plenament sostenibles: un d’Educació Infantil, un altre de Primària i un gimnàs. A més, comptarà amb pati, una zona de jocs i pistes esportives (situades a on ara hi ha l’edifici vell) i un hort escolar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber