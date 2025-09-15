Miquel Gil, dolor, denúncia i música després de la dana: “Maleït siga qui no ens va avisar”
L’artista de Catarroja i exmembre d’Al Tall crítica en Sense avisos la gestió del Consell: “Si no tenen els 229 morts en la consciència és que no tenen consciència”
Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí
“Ningú no ens va avisar / De la maldat que venia”. Amb eixa frase, el so d’una guitarra i la veu esquinçada va començar este divendres Miquel Gil, cantautor i exmembre d’Al Tall, a cantar la seua cançó Sense avisos. El títol de la cançó ja dona una idea dels avisos a què es referix. També la procedència del músic, de Catarroja. “200 morts, 200 faltes”, continua la cançó, i, amb eixa referència, ja queda absolutament clar que Gil canta, amb el dolor i la ràbia de les víctimes i dels afectats per la dana, a la “desastrosa” gestió del 29 d’octubre de 2024. “Maleïda siga la nit”, canta l’artista. I també: “Maleït siga qui no ens va avisar”.
El cantautor va interpretar este divendres Sense avisos en un homenatge musical a la memòria de Salvador Allende celebrat en el Centre Cultural Octubre. El silenci mentres la interpretava amb la seua guitarra va ser respectuós, quasi reverencial. Però la cançó com a tal, reconeix, va nàixer d’un “error”. “Em van telefonar per a actuar en la Gala de l’Audiovisual Valencià i em vaig fer un embolic, vaig pensar que volien una cançó sobre la dana i vaig fer una lletra”, explica. No era així, ho havien convocat per a cantar cançons de la música tradicional valenciana, però la lletra “ja estava feta”.
“Barranc avall”
En la cançó, el músic valencià rememora el fatídic 29 d’octubre de l’any passat. La “maldat que venia”, ho feia “barranc avall / mentre la por s’estenia”. També parla de poder veure els estralls de la catàstrofe a plena llum, “aquell dia matiner / que el sol eixir no volia”. Però, sobretot, insistix en un punt clau per a Gil: la responsabilitat dels qui gestionaven l’emergència i no van avisar a temps. “Maleïda siga la nit / maleït qui no ens va avisar / maleït siga qui no ens va avisar”.
“És una cançó tan dolorosa que, vulgues que no, és fàcil transcriure eixe dolor en paraules”, destaca. Miquel Gil, veí de Catarroja, assegura que la falta d’avís els va fer sentir-se abandonats. “Ens hauria donat temps a pujar els iaios al primer pis, a traure els cotxes, a tornar a casa el que en eixe moment estava comprant en el Consum”, reivindica. Creu que la mort de 229 persones “en el segle XXI, a Europa, a Espanya, al País Valencià, no s’entén”.
I assenyala directament al Govern valencià i a una “deixadesa absoluta que no té nom”. “Ara que diguen el que vulguen, però havien d’estar al peu del canó; no una arreplegant premis i l’altre que encara no se sap on estava”, considera. Creu que la gestió d’eixe dia denota “una falta d’amor per la seua terra i per la seua gent”. Així que, si poguera dir-los a tots ells una cosa, eixa cosa seria: “No et mereixes estar en el govern, ves-te’n a casa i reflexiona”. Perquè, indica, “si no tenen eixes 229 persones en la consciència és que no tenen consciència”.
“Eixint del xoc”
Sap que l’efecte de l’aigua sobre vivendes, carrers, i infraestructures era difícil d’evitar, però no les morts. “Som un país d’avingudes, però, en la riuada del 57, els morts van ser molts menys”, destaca. La situació, hui, és “molt dolorosa”, encara que estiguen “eixint del xoc” a poc a poc. “El poble tardarà anys a refer-se”, considera. Fins i tot hui veu les cicatrius a Catarroja: “Hi ha gent que té pànic a viure en plantes baixes, i eixe pànic costarà llevar-se’l de damunt”. No només això, sinó que l’estructura de les ciutats ha canviat, potser per sempre. “La perruqueria del meu barri, a on van haver de traure quatre persones trencant un cristall amb un martellet de partir ametles, el baix enfront de la rambla, la botiga de tatuatges, tot això no reobrirà”, lamenta.
Per eixa vinculació amb la seua Catarroja natal i amb la zona zero de la dana, el cantautor ha interpretat també la cançó en diversos actes reivindicatius, com la manifestació del passat 29 de juliol, precisament en esta localitat. També en altres actes similars. “A vegades costa un poc”, reconeix, perquè ell plora “a la mínima”, també amb música. “Però ací m’he hagut de mossegar, perquè veig la meua amiga Mariló, gent del poble, veig les cares i m’ix l’instint”, confessa. Però recorre a la professionalitat per a no emocionar-se massa o perquè la processó continue anant per dins.
Gravació
De Sense avisos no hi ha versió d’estudi, encara, però n’hi haurà. Les instal·lacions a on grava van ser arrasades per la dana; un any sense poder utilitzar-les. “Vam començar l’altre dia, vam fer la primera sessió”, explica. Sobre quin futur té la seua cançó, encara no ho té clar. “No sé el que faré; de moment la gravaré en condicions i no sé si l’editarem”, diu. Això sí, sap que ja no només li pertany a ell, com quan pensava que era “una cosa improvisada i ocasional”. Ara és de totes les víctimes de la dana i els qui les ploren.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber