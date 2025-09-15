Morant acusa Més i Podem de “bloquejar” la investigació de la dana en el Congrés
La líder del PSPV admet que la compareixença de Pedro Sánchez és la “principal discrepància”
La líder del PSPV, Diana Morant, ha acusat, este dilluns, Podem i la diputada de Compromís, Àgueda Micó, d’estar “bloquejant” la comissió d’investigació de la dana en el Congrés. El motiu assenyalat per la dirigent socialista per a la paralització d’este òrgan està en la reclamació dels representants del Grup Mixt, a on estan Micó i Podemos, de cridar a comparéixer el president del Govern, Pedro Sánchez, cosa a la qual els socialistes es neguen. “És desviar el focus”, ha indicat Morant.
L’acusació de la secretària general dels socialistes valencians és dura, primer amb una apel·lació genèrica a “les forces polítiques valencianes que es creuen esta comissió” i després citant directament Micó, representant de Compromís en el Grup Mixt, que precisament va deixar el grup de Sumar després que este es negara a demanar la citació de Sánchez perquè declarara en esta comissió sobre els fets del 29 d’octubre.
Micó no forma part de la comissió (va perdre esta representació després de deixar Sumar), però les dos formacions que componen el Govern central necessiten el suport del Grup Mixt, a on també està Podemos, sense diputats valencians, però amb la influència de la seua líder a la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, que està exercint de responsable de la formació en tot el relacionat amb la dana. De fet, fonts socialistes confirmen que la petició de desbloqueig va també dirigida als morats.
“Desviar el focus”
Esta comissió és la més endarrerida de les tres que hi ha obertes en els diferents parlaments (també estan la de Senat i Corts), ja que ni tan sols ha aprovat el seu pla de treball. El conflicte està en la citació o no de Sánchez dins de les persones que han de comparéixer per a explicar el que va passar el 29-O. “Continua sent la principal discrepància”, ha admés Morant, que ha considerat que citar-lo al mateix nivell que Carlos Mazón és “desviar el focus” i “encendre el ventilador”.
Més (la pota més nacionalista de Compromís i a la qual pertany Micó) sempre s’ha mostrat favorable a la compareixença del president del Govern. La seua no inclusió en el primer pla de treball que va presentar Sumar, a on Compromís havia de portar la veu cantant, va provocar un cisma intern que va acabar amb Micó eixint-se’n del grup i anant-se’n al mixt, i Alberto Ibáñez, d’Iniciativa, mantenint-se. “Necessitem que la comissió es pose en marxa ja”, ha insistit Morant després de reunir-se en les Corts amb el seu grup parlamentari.
