El Museu de les Ciències organitza, pel seu 25é aniversari, l’esdeveniment ‘Els guardians de la ciència’
La biomèdica Sandra Ortonobes, coneguda com la Hiperactina, el físic José Luis Crespo i Javier Santaolalla participaran en una jornada sobre divulgació
EP
El Museu de les Ciències organitza, el pròxim 1 d’octubre, pel seu 25é aniversari, l’esdeveniment ‘Els guardians de la ciència’, amb els tres divulgadors científics més destacats del país amb projecció internacional: la biomèdica Sandra Ortonobes, coneguda com la Hiperactina; el físic José Luis Crespo i Javier Santaolalla, també físic i enginyer.
Els tres creadors de contingut audiovisual especialitzat en ciència sumen milions de subscriptors en els seus canals de Youtube, a més de milers de seguidors en els seus comptes de xarxes socials. La conferència estarà moderada per Natalia Ruiz Zelmanovitch, experta en comunicació i divulgació de la ciència, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
L’acte girarà entorn del paper de la divulgació científica i la seua importància per a acostar la ciència a la societat. A més de compartir les seues experiències professionals, també s’abordarà el paper en la difusió de la ciència des de diversos àmbits com ara els museus.
Cada divulgador aportarà la seua visió des del seu àmbit: Sandra Ortonobes, en ciència i salut, des d’una perspectiva pròxima, entretinguda i rigorosa; José Luis Crespo, entorn de la física i l’univers, a través de l’animació i el llenguatge audiovisual; i Javier Santaolalla, sobre els grans reptes de la física i la ciència en general, amb el seu característic enfocament creatiu i humorístic.
La jornada, d’accés lliure fins a completar aforament, tindrà lloc el dimecres 1 d’octubre, a partir de les 19 hores, en l’Auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències i forma part de la programació especial del 25é aniversari del Museu.
Es tracta d’una oportunitat única que promou una trobada in situ entre els comunicadors digitals i el seu públic, que permetrà als assistents conéixer en persona els divulgadors, plantejar en directe preguntes i establir un debat sobre ciència.
