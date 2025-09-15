Despreniments
Un pedrot penja sobre la cala del Tangó de Xàbia
Este tram litoral, també tancat per caiguda de roques, s’ha posat de moda este estiu
La cala del Tangó de Xàbia s’ha tornat a posar de moda este estiu. Els banyistes fan equilibris sobre les roques d’escullera que va col·locar fa dos anys la llavors Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en este tram litoral del cap de Sant Antoni que patix una erosió doble: regressió costanera i despreniments en el penya-segat. Els turistes han redescobert la cala i han acudit sense por. No hi ha cartells que avisen que està clausurada (a Ambolo, en canvi, hi ha cartells i barreres per a impedir el pas). Però esta cala, la més pròxima a l’escullera del port, també està tancada per perill de caiguda de pedres.
Una gran roca esqueixada i que s’aguanta pels pèls
I el perill salta a la vista. Les xarxes que fa anys es van col·locar per a cenyir el penya-segat i frenar els despreniments estan trencades i fetes esquinçalls. Un pedrot esqueixat del tallat se sosté de manera precària, pels pèls. Els banyistes passen per davall sense alçar la vista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detinguts sis radicals del Sevilla FC per una agressió brutal a Gandia
- Els treballadors de Luanvi rebutgen la venda de la companyia a Torqueva
- Emergències vigila si s’activa l’alerta roja per pluges davant d’un episodi “molt inestable”
- El ‘boom’ de Malilla obliga a construir dotacions públiques a contrarellotge
- Els sindicats educatius anuncien protestes per a millorar les condicions laborals del professorat
- La MICE suspén la seua pròxima edició a València per falta d’ajudes
- Les obres mestres del Museu Sorolla de Madrid s’exposaran en la Fundació Bancaixa
- Moció de censura a San Antonio de Benagéber