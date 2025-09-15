Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despreniments

Un pedrot penja sobre la cala del Tangó de Xàbia

Este tram litoral, també tancat per caiguda de roques, s’ha posat de moda este estiu

Els banyistes passen per davall de la gran pedra que penja de les deteriorades xarxes de metall

Alfons Padilla

Xàbia

La cala del Tangó de Xàbia s’ha tornat a posar de moda este estiu. Els banyistes fan equilibris sobre les roques d’escullera que va col·locar fa dos anys la llavors Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en este tram litoral del cap de Sant Antoni que patix una erosió doble: regressió costanera i despreniments en el penya-segat. Els turistes han redescobert la cala i han acudit sense por. No hi ha cartells que avisen que està clausurada (a Ambolo, en canvi, hi ha cartells i barreres per a impedir el pas). Però esta cala, la més pròxima a l’escullera del port, també està tancada per perill de caiguda de pedres.

Les xarxes estan trencades i fetes esquinçalls i la pedra s’aguanta pels pèls / A. P. F.

Una gran roca esqueixada i que s’aguanta pels pèls

I el perill salta a la vista. Les xarxes que fa anys es van col·locar per a cenyir el penya-segat i frenar els despreniments estan trencades i fetes esquinçalls. Un pedrot esqueixat del tallat se sosté de manera precària, pels pèls. Els banyistes passen per davall sense alçar la vista.

