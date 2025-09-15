Quique Llopis ja està en semifinals després de guanyar la seua sèrie
L’atleta de Bellreguard aconseguix el tercer millor temps dels 42 participants
Gandia
Primer obstacle superat. Quique Llopis Doménech avança cap a les semifinals del Campionat del Món d’Atletisme que se celebra a Tòquio i ho fa com a guanyador de la seua sèrie eliminatòria amb un temps de 13 segons i 22 centèsimes, que és, a més, el tercer millor crono dels 42 participants en les eliminatòries.
Llopis s’ha imposat, fins i tot, en la seua carrera, al número 1 mundial, l’estatunidenc Cordell, i ha donat mostres de suficiència per a aconseguir el seu objectiu.
Este dimarts disputarà les semifinals dels 110 metres tanques i és d’esperar que també puga estar en la final dos hores més tard en la mateixa jornada vespertina a Tòquio.
