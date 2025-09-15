Rentada de cara a les torres de Quart
El pressupost de l’actuació ascendix a 47.489,25 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució estimat de dos mesos
La rehabilitació inclou un tractament contra els fongs, la reparació dels descantells o una neteja integral
L’Ajuntament de València escomet la restauració de les torres de Quart, catalogades bé d’interés cultural (BIC) des de principis del segle passat, amb l’objectiu de recuperar l’estat del monument, seriosament afectat pel pas del temps, el vandalisme i l’efecte de les condicions climàtiques de la ciutat. El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha explicat que “des de l’actual Govern municipal, continuem treballant per a mantindre el nostre patrimoni històric en les millors condicions de conservació, per a ús i gaudi dels valencians i dels centenars de milers de persones que visiten la nostra ciutat, atrets per l’incommensurable patrimoni cultural i arquitectònic que esta atresora”.
En els pròxims dies començaran els treballs de neteja, conservació i manteniment de les torres, que durà a terme l’empresa Ibaizabal Técnicos y Obras, SLU, adjudicatària del concurs convocat pel consistori. El pressupost de l’actuació ascendix a 47.489,25 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució estimat de dos mesos. Durant este període, les torres de Quart romandran tancades al públic per raons de seguretat. “Amb esta acció —ha subratllat el regidor José Luis Moreno— recuperem la lluentor d’un dels nostres monuments més visitats, juntament amb la Llotja i les torres de Serrans, a més de preservar-lo per a les generacions futures”.
Les torres de Quart és un dels espais més emblemàtics de la ciutat que ha perdurat fins als nostres dies. Van ser construïdes entre els anys 1441 i 1460 per Pere Bofill, que va treballar conjuntament amb els mestres del noble art de la pedra Francesc Baldomar i Pere Compte. L’estil de les torres és gòtic valencià tardà militar, a imitació de les Torres o l’Arc del Triomf del Castel Nuovo de Nàpols, obra de l’arquitecte mallorquí Guillem Sagrera, en què van intervindre altres mestres de la Corona d’Aragó quan Nàpols va ser conquistada per les tropes del rei Alfons V el Magnànim.
Les petjades de la Guerra de la Independència
Declarades en 1931 monument històric artístic nacional, les torres de Quart són les úniques portes d’accés que es conserven, juntament amb les torres de Serrans, de l’antiga muralla medieval de València. En els seus gruixuts murs encara poden observar-se les petjades dels impactes provocats per les canonades de la Guerra de la Independència. Els altres portals, juntament amb la resta de la muralla que envoltava el centre, serien derrocats en 1865 per orde del governador civil interí Ciril Amorós, per a donar treball als obrers en situació de desocupació, ampliar la ciutat i per a millorar la seua salubritat.
L’última gran rehabilitació efectuada a les torres de Quart es remunta a l’any 2005, amb la direcció de l’arquitecte Manuel Jesús Ramírez Blanco, que va coordinar una neteja general de tota la superfície mitjançant elements físics i químics, la consolidació dels morters interiors i exteriors, el rebliment de les fàbriques (de carreuat i rajola), així com la restauració de la fusteria i de la serralleria del monument. Dos dècades després de la seua rehabilitació integral, les torres de Quart necessiten novament una actuació conjunta en matèria de neteja, manteniment i conservació.
El pas del temps, el vandalisme i les condicions meteorològiques de la nostra ciutat (l’alt nivell freàtic i la humitat) han provocat l’aparició d’una sèrie de descantells en les escarpes de les torres de Quart, en la planta baixa i en les zones annexes a l’escala principal, a més d’altres patologies en el monument, que fan necessària la intervenció, a fi de revertir l’estat actual de deterioració.
Els referits treballs estan dirigits a solucionar tant els aspectes mecànics com estètics de les torres. En el primer cas, l’objectiu és retornar a la part afectada del monument la seua consistència original i previndre futures patologies sobre les zones pròximes no afectades. En el pla estètic, es practicaran processos de restauració que minimitzen els danys estètics causats, a fi de permetre una lectura correcta de l’obra original. D’acord amb el criteri de mínima intervenció, s’aplicaran només els processos i materials exclusivament necessaris que garantisquen la durabilitat i la reversibilitat de l’obra.
En sintonia amb la “Memòria valorada dels treballs de manteniment convenients i necessaris en les torres de Quart de València”, realitzada per l’arquitecte Javier Benlloch, el projecte es durà a terme des del respecte a les característiques i els valors essencials de les torres de Quart, la qual cosa implica conservar les seues característiques volumètriques, espacials, morfològiques i artístiques, així com les aportacions de diferents èpoques que hagen enriquit els seus valors originals. A més, les obres no afectaran ni el llenç ni els elements originals del monument, elements ja restaurats en intervencions anteriors.
Patologies i treballs que es duran a terme
El carreuat situat al finalitzar l’escarpa (pla inclinat que forma el mur d’una fortificació o edifici com a part del seu disseny defensiu i de suport), que conforma l’arrancada de les torres de Quart, patix, tal com s’assenyala en la memòria de l’arquitecte Benlloch, per la seua propensió a l’acumulació d’aigua, una presència notable de fongs, la qual cosa requerix un tractament mitjançant biocida, neteja i hidrofugació. Per això, el procés de neteja mecànica i sanejament de totes les superfícies es durà a terme mitjançant tractament biocida per aspersió per a crosta biòtica, que s’aplicarà igualment de manera generalitzada en la mitjacanya de l’escarpa per a eliminar fongs, líquens i microorganismes.
L’estat del revestiment de les escarpes de les torres de Quart és igualment deficient i manca de morter en tots els costats, a més de pèrdua de la pintura. Això es deu, en la façana nord, a este efecte del jardí adjacent (humitat per reg); i, en la resta de les façanes, a la seua especial exposició a la pluja i als comportaments incívics (persones que es recolzen en estes o que hi pugen amb patinets). En este cas, la reparació consistirà en la renovació del revestiment de calç de les escarpes.
També s’intervindrà en el parament revestit en exterior de la planta baixa. Es procedirà a picar i renovar completament el morter actual, que serà substituït per morter microporós, i serà posteriorment sotmés a una emprimació amb un color idèntic al de la resta d’intervencions efectuades. Igualment, es renovarà el segellament de l’escala d’accés a la primera planta, a banda i banda, i de l’ampit de la barana, amb la finalitat de solucionar les actuals filtracions d’aigua; i es netejarà la part inferior de l’escalinata, de fàbrica de carreuat, mitjançant aspirat, doll d’aigua a pressió, biocida i hidrofugació.
Cal tindre en compte que, per efecte de les pluges i la humitat, els elements d’ancoratge de la barana metàl·lica s’han oxidat, i s’ha alçat la llosa de pedra de l’accés a la sala de la planta baixa de la torre nord. Per això, l’actuació inclourà també el sanejament i la reconstrucció dels elements metàl·lics, la neteja de la llosa, la retirada de les restes vegetals, l’aplicació de biocida i, finalment, la reposició de la rajola de pedra amb aplicació de morter d’unió i segellament de totes les juntes amb morter en base de calç.
A més de tot això, es retiraran les instal·lacions en desús i els focus de la planta baixa, que estan fora de servici i desconnectats del corrent, i que generen risc de caigudes. Finalment, s’actuarà en el conjunt de les fusteries exteriors, que daten dels anys 60-70, i presenten mal estat de conservació per la falta d’aplicació d’un tractament protector sobre la fusta. L’actuació conclourà amb la substitució del sòcol de pedra artificial que conforma el primer esglaó i base d’una de les escales d’accés al pal de la bandera, que està trencat.
