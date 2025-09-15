DESPRÉS DE LES PROTESTES EN LA VUELTA
Sumar demana a Von der Leyen prohibir la presència d’Israel en Eurovisió
Els tres eurodiputats de Sumar remeten una carta a Ursula von der Leyen per a impulsar mesures contra Israel
EL PERIÓDICO
Sumar fa causa, per terra, mar i aire, amb l’expulsió d’Israel de tots els esdeveniments culturals i esportius. La suspensió, este diumenge, de la volta ciclista a Espanya després de les protestes per la presència d’Israel ha portat a prendre impuls al soci minoritari del Govern, que reclama més mesures. Si el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, reclamava dilluns que Espanya no participara en el festival d’Eurovisió si Israel no era vetat, els tres eurodiputats de Yolanda Díaz a Brussel·les s’han dirigit també a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per a demanar la prohibició de l’estat israelià en el festival europeu.
Els eurodiputats Estrella Galán, Jaume Asens i Vicent Marzá han demanat a l’òrgan internacional que actue “de manera immediata i contundent” contra Israel, a més de recordar la suspensió de la competició ciclista este diumenge a Madrid. “Resulta incomprensible que la Comissió Europea romanga impassible. Permetre que Israel participe en esdeveniments esportius i culturals europeus constituïx un aval tàcit als seus crims i forma part d’una estratègia d’emblanquiment mediàtic que busca normalitzar el genocidi i silenciar la solidaritat internacional amb Palestina. No pot haver-hi dobles morals: així com es va prohibir la participació de Rússia en esdeveniments europeus a causa de les seues agressions internacionals, Israel ha de ser exclòs d’estos espais”, arrepleguen els europarlamentaris en una missiva.
Finalment, advertixen la Comissió Europea que “la seua inacció” davant del Govern dirigit per Benjamin Netanyahu “no només contradiu els valors fonamentals de la Unió Europea, sinó que soscava la seua credibilitat internacional en matèria de drets humans”. “La Comissió té l’obligació d’assumir la seua responsabilitat històrica i deixar d’avalar, per omissió, un genocidi en curs”, conclouen.
