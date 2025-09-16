Alberic reconeix la labor dels seus forns amb el Premi Mona d’Or en els guardons del 9 d’Octubre
El consistori premia quatre veïns i entitats per les seues trajectòries
Levante-EMV
El 9 d’Octubre és un dia de celebració, però també de reconeixements per part dels consistoris. L’Ajuntament d’Alberic suma enguany un nou guardó als seus premiats.
El consistori ha creat el Premi Mona d’Or per a reconéixer el treball dels forners, ja que la localitat d’Alberic sempre ha destacat per ser el bressol de la mona de Pasqua. L’Ajuntament, en esta primera edició, reconeix Joaquín Fabra García, que es jubila després d’estar al capdavant del forn de Ximo des de fa quasi 50 anys. “El 9 d’Octubre rendirem l’homenatge que mereix cada una de les persones que han convertit Alberic en el poble de la mona”, reconeix l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, en les seues xarxes socials.
Completen el llistat de premiats l’esportista Julián Miralles, el pianista Xavier Torres, la professora María Amparo Giménez i l’agrupació Júniors Santa Bàrbara.
