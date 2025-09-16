Catalá atribuïx el problema del fem a l’incivisme i anuncia sancions “molt dures”
L’alcaldessa respon a Pilar Bernabé: “El meu llegat serà culminar el jardí del Túria”
Afirma que ser presidenta de la Generalitat “estaria molt bé”, però el seu lloc està ara en la ciutat
Sobre els embossaments de trànsit, demana paciència perquè “València està en obres”
L’alcaldessa, M. José Catalá, ha estat, este dimarts, en el programa Les notícies del matí d’À Punt, a on ha deixat alguns titulars, inclòs que el problema del fem obeïx en part a l’“incivisme” de la població que abandona fem fora dels contenidors malgrat haver-hi servicis gratuïts de recollida. Ha anunciat més campanyes de conscienciació.
L’alcaldessa ha al·ludit a les mesures que s’adoptaran per a fer front a la gota freda i al pla antiinundacions de la capital, que, ha explicat, “es revisarà, perquè les tres pedanies que es van inundar no hi estaven incloses”. L’Ajuntament, ha destacat, “ha d’avançar-se en les mesures preventives per a fer protocols i netejar o amb el pla d’infraestructures crítiques. Seria recomanable que el Govern també ho fera amb un nou pla sud”, ha reivindicat.
Sobres les protestes propalestines, Catalá ha destacat que “es pot denunciar el que passa a Gaza, però sense violència”. Les protestes en la Vuelta Ciclista a Espanya estan “deixant molt mala imatge” del país i lamenta que Pedro Sánchez “alimente esta protesta”.
Sobre vivenda, l’alcaldessa ha defés que és necessari un consens nacional, però s’ha negat a l’opció de topar els preus, perquè “no funciona”. Tampoc sembla disposada a aplicar la taxa turística que ja s’aplica en moltes ciutats. Catalá aposta per altres mesures com la moratòria a les llicències d’apartaments turístics o els límits als creuers.
La ciutat col·lapsada perquè “està en obres”
En relació amb els ja habituals embossaments i col·lapse de trànsit en la ciutat, l’alcaldessa ho ha atribuït a les obres que s’estan fent en la capital, inclosa la de Pérez Galdós, una artèria principal el tancament de la qual provoca embossaments en altres vies. “València té moltes obres en marxa, cal complir terminis per ajudes europees”, ha destacat. “Entenc l’enuig dels conductors, però València està en obres”, ha reiterat, al mateix temps que ha anunciat que l’eliminació del túnel de Pérez Galdós es farà en una segona fase.
També preguntada sobre la seua possible designació com a candidata a la Generalitat en substitució de Mazón, Catalá ha destacat que “soc feliç com a alcaldessa i tinc molta faena per fer a València. Estic a on vull estar i a on he d’estar”. Repreguntada al respecte, l’alcaldessa ha assegurat que “ser presidenta em sembla molt bé, però jo he d’estar a València”.
Bernabé “té molt per fer”
A preguntes de la tertualiana i subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, sobre les declaracions en una entrevista a este diari de la delegada del Govern i candidata a l’alcaldia, la socialista Pilar Bernabé, que no deixarà llegat en la ciutat, l’alcaldessa ha assegurat que la delegada de Pedro Sánchez “té molt per fer”, com treballar pel soterrament de les vies de Serreria o pel pla sud metropolità o perquè la CHX responga a les necessitats i obres en els barrancs i els sistemes alertes. Sobre el meu llegat, “jo vull ser recordada per culminar el riu i que el jardí del Túria arribe a la façana marítima”. També “per abordar el problema de la vivenda amb fets, no amb paraules”.
“Cansada de la relació hostil amb el Govern”
Sobre les queixes ciutadanes sobre l’acumulació de fem en els carrers, l’alcaldessa ha insistit que hi ha tres empreses amb un contracte molt ambiciós que s’encarreguen d’això i que s’han pres mesures com reforçar l’aigualeig, però també és necessari, ha subratllat, “treballar en el civisme de la població”. Que “no es deixe el fem fora. Hi ha servicis gratuïts de recollida”. Farem, ha anunciat, campanyes de conscienciació i també una ordenança “molt dura” de neteja amb sancions de 3.000 euros per als qui embruten la ciutat.
Preguntada sobre si ha demanat una reunió amb el Govern per a abordar el pla d’infraestructures antiriuades, l’alcaldessa ha assegurat estar “cansada de la relació hostil amb el Govern”. “La relació institucional és molt complicada”, ha destacat l’alcaldessa, que ha posat com a exemple la negativa a declarar esdeveniment d’interés els Gay Games, la capitalitat verda, o el tancament amb forrellat a la negociació sobre el túnel de Serreria. “M’he cansat de la relació hostil amb el Govern. Si no volen netejar el nou llit ni fer un pla d’infraestructures, el faré jo”.
