Un centenar de persones protesta contra Mazón en l’obertura del curs acadèmic en la UA
Els manifestants reclamen la dimissió del president de la Generalitat per la seua gestió de la dana, arremeten també contra la gestió de Rovira i mostren la seua solidaritat amb el poble palestí
Borja Campoy
Com va ocórrer l’any passat, tant amb l’obertura del curs acadèmic en la Universitat d’Alacant (UA) com amb l’acte de presa de possessió de la rectora, Amparo Navarro, l’obertura del curs acadèmic en les universitats valencianes, que se celebra este dimarts en el campus de Sant Vicent del Raspeig, ha arrancat amb els ànims molt caldejats. Un centenar de persones han protestat a les portes del paranimf universitari, principalment, per la controvertida gestió de la dana de València del president de la Generalitat, Carlos Mazón, malgrat no haver acudit a l’acte. Les protestes no s’han centrat únicament en el cap del Consell, ja que també s’han dirigit contra el conseller d’Educació i Universitats, José Antonio Rovira, que ha sigut rebut amb esbroncs i una sonora xiulada a la seua entrada a l’acte. Els manifestants també han mostrat la seua solidaritat amb el poble palestí, amb l’exhibició de banderes.
“No són morts, són assassinats”, “Ni oblit ni perdó, Mazón a presó”, “Per ser incompetents, es mor la nostra gent” o “Menys corbates i més vergonya” són només alguns dels crits que s’han escoltat mentres sonava una alarma que emulava l’alerta enviada per la Generalitat el 29 d’octubre de l’any passat. El conseller Rovira ha evitat passar directament per davant de la protesta i ha accedit directament a l’interior del paranimf de la UA acompanyat per la rectora Navarro. Sí que s’ha pogut veure passar, al costat de la protesta, altres dirigents, com els alcaldes del PP de Sant Vicent del Raspeig i Orihuela, Pachi Pascual i Pepe Vegara, o els regidors d’Alacant Mari Carmen de España i Antonio Peral, també del PP.
Si enguany les protestes s’han centrat en la gestió de Mazón i Rovira i la situació que està patint el poble palestí, l’obertura del curs passat va tindre com a gran polèmica la decisió del Consell d’anar en contra del grau de Medicina de la UA. Aquella cita va congregar una gran presència de representants polítics de l’esquerra, amb la ministra i secretària general del PSPV, Diana Morant, al capdavant, que va poder confrontar el seu discurs amb el que va pronunciar el conseller Rovira. La presència de Compromís també va ser notable, amb el seu síndic en les Corts, Joan Baldoví, o la seua diputada en el Congrés, Àgueda Micó, entre d’altres.
Posteriorment, una vegada que ja havia ocorregut la dana de València, el mes de gener d’enguany, l’acte de presa de possessió de Navarro va tindre com a gran polèmica la presència del president Mazón. Les protesta en contra de la seua gestió de la catàstrofe es van produir a les portes del paranimf de la UA i l’acte va haver d’arribar a ser interromput després que es produïren crits de “Mazón assassí” des de dins de la sala. Els protestants van exhibir cartells amb els noms dels municipis que es van veure afectats per la dana i li van dedicar crits com “Mentres tu dinaves, la gent es moria”. El conseller Rovira tampoc es va deslliurar en aquella ocasió dels crits que reclamen la seua dimissió.
