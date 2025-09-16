Els regants netejaran el riu Sants davant de l’acumulació de canyes per a previndre riscos
Les comunitats de la Vila i Ranes arriben a un acord amb els ajuntaments de l’Alcúdia de Crespins i Canals per a adequar tot el llit, que roman sec, de cara a possibles inundacions, a l’espera de l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i després d’anys de desacords entre les parts sobre la gestió del riu
Després de diversos anys de notoris desacords, les comunitats de regants que gestionen la concessió del riu Sants han arribat a un acord amb els ajuntaments de Canals i l’Alcúdia de Crespins per a netejar íntegrament el llit, millorar la fluïdesa de l’aigua i garantir el seu bon estat de cara als possibles episodis de pluges torrencials que poden registrar-se a partir de tardor.
El llit del riu està sec des del mes de juliol i, en este temps, les canyes han colonitzat bona part de la superfície. L’actuació que desplegaran els regants se centrarà sobretot a retirar esta espècie catalogada com a invasora, encara que també pretén propiciar un sanejament integral i segellar algun punt del recorregut del Sants en el qual es registren importants pèrdues d’aigua que minven el cabal.
Les comunitats de regants de la Vila i Ranes —que controlen la concessió— no han bombat aigua del riu des del mes de gener passat per a preservar el naixement d’aigua. No obstant això, les extraccions de recursos tant per a consum humà com per al reg (que es produïx aigües amunt, en punts com Montesa, Vallada o Moixent) al costat de la falta de pluges, van contribuir al fet que se secara i al començament de l’estiu ja no circulava cabal.
Després d’oferir-se a dur a terme els treballs de neteja, els regants estan a l’espera d’obtindre l’autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), un tràmit que hauria de veure’s accelerat amb el suport brindat a la intervenció per part dels consistoris de l’Alcúdia de Crespins i Canals. En el primer terme municipal, de fet, la corporació municipal ja ha procedit a netejar a mà la part del naixement del Sants.
Supervisió tècnica
Els regants empraran maquinària pròpia per a triturar les canyes i altres obstacles a eliminar. El portaveu de les comunitats i síndic de la Vila, Salvador Agustí, va propiciar una reunió amb els dos ajuntaments i es va oferir a executar els treballs si els consistoris remetien un escrit davant de la CHX manifestant la seua conformitat. Agustí ha volgut agrair públicament a les dos corporacions que hagen acceptat la proposta d’ajuda. Es tracta del primer punt de trobada per a treballar conjuntament que segellen les administracions locals amb els regants que gestionen l’explotació en molt de temps, després de les diferències mantingudes en el passat sobre la gestió del riu i l’obligació de mantindre un cabal ecològic.
El portaveu dels regants es compromet a incorporar un tècnic mediambiental extern, bé de la CHX o bé pagat per les comunitats, per a supervisar les actuacions i garantir la protecció de la vegetació de ribera i les espècies autòctones. La idea és triturar les canyes i també eliminar algun arbre que ha envaït el riu o que està en perill de caure. “Tenim la gestió i hem fet la neteja sempre. Si, ara, a l’octubre, vinguera una dana i tornara a eixir aigua del riu, podria inundar propietats i bancals, cosa que faria molt de mal”, recalca Agustí.
La neteja pot complementar les accions de renaturalització del riu que s’estan promovent des dels ajuntaments de Canals i l’Alcúdia de Crespins. Els regants també preveuen segellar algun forat en el llit que provoca “pèrdues molt grans” de cabal, amb la condició de pal·liar esta situació. En 2015, els comuners també van sotmetre el Sants a una neteja integral aprofitant la sequera per a millorar el fluid de l’aigua i sanejar el llit.
