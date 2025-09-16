Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’agricultura de la Marina Alta fa pinya a l’Atzúbia i defén que és essencial per a salvar el paisatge

Els llauradors advertixen que garantir la supervivència i rendibilitat del sector atraurà jóvens que asseguren el relleu generacional

Els agricultors, ramaders o apicultors que van assistir a la jornada

Alfons Padilla

L’Atzúbia

L’agricultura de la Marina Alta fa pinya. La Xarxa Agrícola va reunir, en una jornada de debat a l’Atzúbia (en els vivers Parra d’este municipi), 24 representants del sector agrari. Van acudir productors hortícoles, ramaders, apicultors, educadors i respresentantes d’organitzacions com la Unió de Llauradors. El debat va ser estimulant. La radiografia dels problemes de l’agricultura en la comarca va resultar molt precisa. Hi va acudir el regidor de l’Atzúbia i conegut influencer del sector agrari Nando Dura. Donar visibilitat als problemes del sector també resulta essencial.

Els agricultors ho tenen més que clar. Reclamen un pacte social pel territori. Ha d’integrar el sector agrari en el model econòmic d’una comarca bolcada en el turisme, els servicis i la construcció. No ha de menysprear-se la funció clau de l’agricultura: modela un paisatge tradicional de gran valor natural i històric. Els bancals de murs de “pedra seca” representen un patrimoni excepcional. La floració dels cirerers i els ametlers, així com les èpoques de recol·lecció d’estes fruites o la verema (i l’escaldà de la pansa que s’està recuperant) generen riquesa en el sector primari (un exemple: els cellers i els vins de la Marina Alta cada vegada tenen més prestigi) i també en el turisme. A més, l’agricultura preserva el medi ambient i està més que demostrat que els bancals cuidats i en producció funcionen com un excepcional tallafocs natural en cas d’incendi forestal.

La jornada tuvo lugar en los Viveros Parra de l'Atzúbia

Garantir el relleu generacional

Els agricultors van coincidir que la supervivència i rendibilitat de les seues explotacions garantixen un relleu generacional que s’ha anat perdent. El camp, si té futur, atrau jóvens.

També van demanar més professionalització i unió. Van coincidir que urgix anar de bracet i formar-se de manera conscienciosa per a fer l’agricultura cada vegada més sostenible. A més, van insistir que l’agricultura, la ramaderia i l’apicultura han de treballar de manera coordinada.

Els llauradors demanen més compromís de l’Administració. Els ajuntaments han d’apostar de veritat per fomentar la compra de productes agrícoles de proximitat i locals.

