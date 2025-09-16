Immobiliari
L’urbanista que va dissenyar València alerta que queda sòl per a 8.000 pisos i la ciutat ja no pot créixer més
El sector de la construcció aposta pel creixement en l’àrea metropolitana (CV-35) i voltants de Torrent
L’urbanista Alejandro Escribano, pare del Pla general d’ordenació urbana de València (PGOU), ha alertat, este matí, que en el Cap i Casal queda sòl per a 8.000 o 10.000 vivendes i s’ha acabat. Escribano ha insistit que la ciutat ja no pot créixer més “sense danyar espais que cap ciutadà assenyat eliminaria”, com l’horta. Escribano, igual que la resta del sector de la construcció, aposta per créixer en l’àrea metropolitana en els eixos de la CV-35 i de l’autovia de Torrent.
Alejandro Escribano ha participat, este matí, en la presentació de l’informe sobre la vivenda de Cambra València, que advertix que actualment hi ha un dèficit de 30.000 immobles pel creixement de població a causa de l’arribada de treballadors immigrants. Escribano, que va firmar en 1988 l’últim PGOU de València, ha insistit que a València només queden dos borses i mitja de terra: Grau, Parc Central i el que queda de Benimaclet, i, a partir d’ací, “s’ha acabat”.
Horta protegida
L’arquitecte ha recordat que, a causa de l’horta protegida i del Parc Natural de l’Albufera, la ciutat no pot créixer més. “Les borses de sòl que es van planificar en el PGOU que vaig dirigir jo a finals dels huitanta estan plenes”, ha subratllat. Escribano calcula que els PAI del Parc Central, Grau i Benimaclet hi ha sòl per a 8.000 o 10.000 vivendes, per la qual cosa el creixement passa per l’àrea metropolitana.
Els experts que han participat en l’informe de Cambra València han explicat que en l’àrea metropolitana del Cap i Casal sí que hi ha borses de sòl per a promoure a curt termini entre 15.000 i 20.000 vivendes. Alejandro Escribano ha admés que el desenrotllament urbanístic en l’àrea metropolità és complex per l’horta i les zones inundables de la dana, però factible. El punt més clar de creixement és l’entorn de la CV-35, que ha definit com a “gran avinguda metropolitana”, i el corredor sud-est en direcció a Torrent.
Mobilitzar sòl
Els experts que han participat en l’anàlisi han insistit que la clau perquè baixe el preu de la vivenda és mobilitzar sòl. El cost de construir una vivenda de 85 metres quadrats més la repercussió de la urbanització del carrer i els jardins és de 116.000 euros. “A partir de fins a 300.000 euros (que costa un pis), el que hi ha és sòl. Es pot fer vivenda barata, el que fa falta és sòl. Ací és a on hi ha un marge de millora enorme per a rebaixar el preu”, han assenyalat.
Causes de l’augment del preu
El responsable de l’estudi, Amadeo Aznar, tècnic de l’àrea econòmica de Cambra, ha explicat els principals factors que expliquen l’increment del preu de la vivenda: l’augment de la població, l’auge del turisme i de les vivendes d’ús turístic; la transformació dels models familiars amb més persones que viuen a soles; i l’envelliment poblacional (sis anys d’augment d’esperança de vida des de 1990), que limita la rotació en el mercat. A això se sumen les dificultats estructurals del costat de l’oferta, com l’escassetat de sòl urbanitzable, l’encariment dels materials, la falta de mà d’obra qualificada i una normativa administrativa cada vegada més exigent i complexa.
Solucions
Davant d’este escenari, la Cambra planteja quatre grans línies d’actuació: incrementar la disponibilitat de sòl urbanitzable; rebaixar els tràmits administratius; eliminar l’IVA per a la compra de primera vivenda i recuperar la desgravació fiscal, i desenrotllar un model metropolità coordinat, denominat “Gran València”.
“La situació actual exigix decisions valentes, coordinació entre administracions i un nou pacte publicoprivat per a fer front a un repte que no només afecta les famílies, sinó també el desenrotllament econòmic sostenible de València”, ha indicat el president de Cambra València, José Vicente Morata.
