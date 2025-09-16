CINE
Mor Robert Redford, llegenda de Hollywood, als 89 anys
L’actor i director estatunidenc Robert Redford ha mort este dimarts als 89 anys, segons ha anunciat en un comunicat Cindi Berger, relacions públiques del cèlebre intèrpret
Judit Bertran
L’actor i director estatunidenc Robert Redford ha mort este dimarts als 89 anys, segons ha anunciat en un comunicat Cindi Berger, relacions públiques del cèlebre intèrpret. Encara que no s’ha especificat la causa, l’actor ha mort dormint. Es trobava a Utah.
Redford va ser una de les grans estreles de Hollywood, no només com a actor sinó també com a director i fundador del Festival de Sundance, meca del cine independent. Entre els seus primers papers que el van llançar a la fama destaca Descalzos por el parque (1967), al costat de Jane Fonda, que va ser un gran èxit i el va convertir en un rostre conegut. Entre els seus films destacats hi ha una infinitat de clàssics: Butch Cassidy and the Sundance Kid, amb Paul Newman, amb qui va formar una icònica parella actoral, El candidato (1972), El golpe o Dos hombres y un destino.
En la carrera com a actor de Redford va ser fonamental la trobada amb el director Sidney Pollack, en una certa forma, responsable del tipus de personatges que associem amb l’actor. Ací estan: Propiedad condenada, Las aventuras de Jeremiah Johnson –un intent a base de barba i fang de fugir de la seua imatge–, Tal como éramos (de la qual es desprén que si Redford és capaç d’enamorar-se de Barbra Streisand, qualsevol espectadora té la seua oportunitat); l’excel·lent Los tres días del Cóndor, en la qual ell i Faye Dunaway no podien ser més cool; El jinete eléctrico (una altra trobada amb Fonda que repetirà en la fase final amb Nosotros en la noche) i l’apoteosi de Memorias de África: vols a part, ací està eixe moment en què li llava els cabells a Meryl Streep. Sense oblidar la pel·lícula que ha propiciat tantes i tantes vocacions periodístiques: Todos los hombres del presidente.
Errors com El gran Gatsby, que ho tenia tot per a estar bé, però no, van fer que Redford decidira prendre les regnes de l’assumpte i passar-se’n a la direcció. El seu debut en Gente corriente, en 1980, que li va suposar un Oscar com a director —el d’actor sempre se li ha resistit— feia témer el pitjor, però ell ha portat eixa trajectòria més que dignament. Sí que el va recordar l’Acadèmia en el 2002 amb una estatueta honorífica que reconeix sobretot la seua última reencarnació com a pare del cine independent nord-americà a partir de la creació del Sundance Festival.
