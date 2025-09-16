AGRICULTURA
La producció citrícola caurà un 16 % i tindrà la campanya més curta dels últims 16 anys
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació estima una producció de 5,44 milions de tones de cítrics per a la temporada 2025/2026
Una campanya amb poques taronges i mandarines en els principals territoris citrícoles d’Espanya: Comunitat Valenciana, Andalusia, Múrcia i Catalunya. El Ministeri d’Agricultura, que s’ha reunit este matí amb representants de les principals organitzacions del sector, estima un aforament inicial de producció citrícola nacional de 5,44 milions de tones per a la campanya 2025/2026. Així ho ha comunicat la secretària general de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària, Ana Rodríguez. Segons l’aforament, elaborat a partir de les dades de les comunitats autònomes productores, la producció prevista serà 655.000 tones inferior a la de la campanya passada (-10,7 %) i un 14,2 % inferior de la mitjana de les últimes cinc campanyes. D’esta manera, es configura així la collita més baixa dels últims 16 anys.
Entre les causes que expliquen este brusc descens figuren les excessives pluges a la primavera, les altes temperatures en períodes crítics del desenrotllament dels fruits i els episodis de pedra en diverses zones de cultiu.
Caiguda per varietats
Respecte a les taronges, es produirien 2,72 milions de tones, un 11,6 % (-356.300) menys que la passada campanya, i un 14,4 % (-459.900 tones) per davall de la mitjana. Representen el 50,1 % del volum total i el 71 % de les taronges corresponen a varietats del grup nàvel. Mentrestant, la producció de mandarines s’elevaria a 1,73 milions de tones. Una quantitat un 8,2 % (154.100 tones) inferior a la passada i un 14,1 % per davall de la mitjana (-283.700 tones). Esta classe de cítrics suposen el 31,9 % del total. Les satsumes representarien el 5,4 % d’este grup; les clementines, el 52,2 %, i la resta de les mandarines i híbrids, el 42,3 %.
El descens es deu principalment a les excessives pluges a la primavera, les altes temperatures en períodes crítics del desenrotllament dels fruits i els episodis de pedra en diverses zones de cultiu
Mentrestant, la producció de llimes retrocediria a les 866.654 tones. Esta quantitat suposaria un 14,7 % (149.400) menys que en l’última temporada i un 17,3 % (-180.800) inferior a la mitjana. El 77,3 % seran de varietat fina, i el 22,1 %, de verna. En el cas del pomelo, amb una previsió de 107.902 tones, superaria la campanya passada (que ja va ser rècord) un 8 % (+8.000 tones). Se situaria per damunt de la mitjana un 26,4 % (+22.570 tones), amb la qual cosa es preveu de nou una campanya rècord, per tercer any consecutiu.
Exportacions globals
Espanya continua sent el primer productor de cítrics de la Unió Europea i el sext del món. Entre 2019/20 i 2023/24, va exportar una mitjana de 3,5 milions de tones per campanya, amb un valor mitjà anual pròxim a 3.600 milions d’euros. Este país lidera, a més, la comercialització mundial de cítrics frescos, amb prop del 25 % de les exportacions globals. Més de la mitat de la producció nacional (55 %) es destina a mercats exteriors, proporció que supera el 60 % en cítrics xicotets i llimes, i s’acosta al 85 % en el cas del pomelo.
Introducció de plagues
La mesa sectorial ha tractat, entre altres assumptes, aspectes de la cadena alimentària i contractes, així com les ajudes públiques de les quals són beneficiaris i les perspectives de la citricultura en la pròxima política agrària comuna (PAC). Un dels assumptes que més preocupen el sector és el risc i la taxa d’introducció de plagues i patògens exòtics en la citricultura europea, que augmenta sense parar a causa de la globalització en el comerç, l’obertura total del mercat i l’impacte creixent del canvi climàtic en la sanitat vegetal. “En la mesa s’han tractat les principals plagues i malalties que representen més dificultat per al seu control i s’ha analitzat, en este sentit, les autoritzacions excepcionals de matèries actives que han pogut emprar-se en citricultura en la campanya anterior i en l’actual”, asseguren des del Ministeri d’Agricultura.
