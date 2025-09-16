Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quique Llopis repetix el 4t lloc dels Jocs Olímpics en el Mundial

L’atleta de Bellreguard qualla un gran campionat malgrat quedar-se sense medalla

Quique Llopis, en la final del Mundial d’este dimarts

Quique Llopis, en la final del Mundial d’este dimarts / RFEA/Sportmedia

Salva Talens Carbó

Gandia

A Tòquio tampoc ha pogut ser, però algun dia serà i més prompte que tard. Quique Llopis es queda sense podi, ara en el Mundial de Tòquio, com ja li va passar fa un any en els Jocs Olímpics de París.

L’atleta de Bellreguard és el quart classificat de la final dels 110 metres tanques, amb un crono de 13 segons i 16 centèsimes. L’estatunidenc Cordell, màxim favorit, confirma els pronòstics i es proclama campió amb 12,99, seguit dels jamaicans Bennett (13,08) i Mason (13,09).

Al campió d’Espanya li queda el consol d’haver-se batut, una vegada més, amb els millors especialistes del món i de superar rivals que tenen millor marca que ell, fins i tot que ja han baixat dels 13 segons, com el japonés Muratake o el francés Mathey, quint i sèptim en la gran final.

El global de Llopis al Japó és d’un triomf en les sèries eliminatòries, una segona posició en les semifinals i este quart lloc en la final.

Tampoc ha pogut el corredor de tanques internacional que prepara i dirigix el tècnic de Gandia, Toni Puig, millorar la seua marca de sempre, que és de 13,09, i es queda com estava, a 5 centèsimes del rècord d’Espanya, 13,04, que seguix en poder d’Orlando Ortega.

El subcampió d’Europa es prendrà ara unes merescudes vacacions després d’un any sencer preparant-se per a les competicions, especialment el Mundial de Tòquio. L’esportista de la Safor es queda al Japó amb els seus pares a gaudir com un turista més.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents