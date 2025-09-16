Rècord històric amb més de 15.000 abonats en el València Basket
El club arriba a més d’11.000 socis en el masculí i 4.000 en el femení
Estes xifres el situen per damunt de la resta d’equips de la Lliga Endesa
Pilar López
El València Basket té la massa social d’abonats més gran de tot el bàsquet espanyol. I és que en la temporada de l’estrena del Roig Arena, el club taronja pot presumir de comptar amb més de 15.000 abonats entre l’equip masculí i el femení després del nou termini d’abonaments que es va obrir la setmana passada.
Xifres de rècord
Després d’esta nova pròrroga del club, el València Basket ha tancat definitivament la campanya d’abonaments en el Roig Arena amb xifres de rècord, superant els 11.000 abonats en el masculí després de les més de 200 incorporacions en els últims dies de campanya i els 4.000 abonats en el femení, 300 més que el mes de juliol passat, xifra que és bastant superior a la mitjana d’assistència dels partits femenins de la passada temporada.
Unes xifres que fan que el València Basket siga el club amb més abonats tant en la Lliga Endesa com en l’LF Endesa. Una xifra històrica per al club valencià i per a un club de bàsquet professional nacional.
En el cas de l’abonament masculí, els més d’11.000 abonats amb els quals partirà el club suposen el rècord d’abonats masculins de la història del club, atés que l’aforament màxim de la Fonteta només permetia acostar-se a xifres que passaven els 7.500 abonats. En el cas de l’abonament femení, la xifra de més de 4.000 abonats suposa també un nou rècord, i és molt significativa, ja que la mitjana d’assistència a partits femenins de la temporada passada, en total, va ser de 3.277 per partit, sumant abonats globals, femenins i entrades venudes per a cada partit.
Venda d’entrades
Una vegada finalitzada la campanya d’abonaments, el València Basket començarà a traure les entrades a la venda per als seus partits com a local. Cal recordar que l’abonament inclou tots els partits que València Basket organitze com a local, tant de la lliga regular, com en les diferents rondes de play-off que l’equip avance en cada una de les competicions que disputa.
En el cas del masculí, en la EuroLeague i en la Lliga Endesa, i, en cas femení, en la EuroLeague Women i en la Lliga Femenina Endesa. Respecte a la Copa del Rei 2026, al ser una competició organitzada per ACB, no estarà inclòs en l’abonament.
