Brots verds a Orriols amb el canvi de sistema
El 4-4-2 amb Etta Eyong en punta li va vindre bé a un Llevant que necessita guanyar ara a Girona
Rafa Jarque
El Llevant UE es va quedar a les portes de sumar la primera victòria de la temporada, diumenge passat, contra el Betis. L’equip de Julián Calero va arribar a dominar el partit 2-0 després d’una primera part vibrant en la qual l’equip granota ho va fer quasi tot bé. El gol bètic en el temps afegit de la primera mitat va ser un colp psicològic massa fort per a un equip amb necessitat de sumar i el partit es va acabar fent massa llarg.
Així, el Llevant va acabar sumant un punt que, si bé és amarg per com es va produir, és positiu per moltes altres raons. En primer lloc, perquè no deixa de ser l’estrena del caseller granota, que fins ara continuava a zero. I, sobretot, perquè, pel que fa a sensacions, juntament amb el del Barça, va ser el millor partit de la temporada fins al moment. I va vindre acompanyat d’eixe canvi de sistema tan esperat que sembla haver traçat un camí a seguir per al Llevant d’ara en avant.
Calero, que després de la parada havia recuperat diversos futbolistes que ocupaven la infermeria, a més de comptar amb el fitxatge estrela d’Etta Eyong, va bandejar la línia de cinc arrere i va apostar per un plantejament un poc més atrevit de base: un 4-4-2 en el qual Carlos Álvarez es va sentir més còmode i amb més llibertat per a fer mal i en el qual la parella de davanters, formada per Iván Romero i Etta Eyong, es va entendre d’allò més bé per a veure porteria. El resultat es va veure ràpidament: un 2-0 en 10 minuts que va convéncer el Ciutat que el seu Llevant prendrà prompte el vol.
I amb el positiu del partit contra el Betis, que no és poc, el Llevant disputa, en la jornada 5, un partit que ja comença a ser important per a l’esdevindre de la Lliga. Un partit a Montilivi contra un Girona que també registra un sol punt en el seu caseller i que té la mateixa urgència de sumar.
En clau granota es pot esperar un Julián Calero donant continuïtat al que va funcionar diumenge passat, i això implica tornar a apostar per una defensa de quatre.
De fet, el tècnic mateix ho va valorar de manera positiva després del partit contra el Betis: “Hi ha un canvi notable, tens més gent davant. Un entrenador ha d’adaptar-se al tipus de jugador que té. Si vols guanyar partits en Primera, has de fer més coses. Hem de matisar la defensa d’àrea i espere que ens done eixe puntet de fe per a guanyar partits”. Siga amb el sistema que siga, qui no faltarà a Montilivi és Etta Eyong, que, a principis de setmana, es va encarregar de tranquil·litzar el llevantinisme després que Julián Calero informara que havia sigut substituït per unes rampes.
“Feliç pel meu debut com a granota, no era un partit fàcil, però hem pogut sumar. I tranqui, que estic bé”, va escriure el davanter en les seues xarxes.
