L’obra civil dispara el negoci i els beneficis de les constructores valencianes
Torrescámara creix un 31 %, Pavasal factura un 26 % més i Rover duplica la seua xifra de vendes
Les principals constructores valencianes, la majoria de propietat familiar, van aprofitar l’impuls del creixement de l’obra pública en 2024 —encara sense computar adjudicacions d’infraestructures destruïdes per la dana— per a engrossir el seu compte d’explotació, tant la xifra de negoci com els beneficis. Una de les últimes a depositar els seus comptes en el Registre mercantil és Torrrescámara, la xifra de negoci de la qual s’ha elevat a 63,9 milions d’euros en 2024, una quantitat que representa un increment del 31,7 % en comparació amb l’exercici anterior, i va aconseguir un benefici net de 409.232 euros, un 49,9 % més.
El 82 % de la xifra de negoci d’esta constructora valenciana presidida per Juan Cámara correspon a obra pública, enfront del 18 % de vivenda. Recentment, la Diputació de València ha adjudicat a esta companyia l’execució de les obres de condicionament de la carretera CV-611, per un import de 2.734.150 euros. A més, les obres per a construir basses de laminació per a previndre inundacions en el municipi de Molina de Segura han sigut adjudicades amb una inversió de 8,49 milions d’euros. El projecte de la Cañada de Morcillo s’ha adjudicat a Torrescámara per 6.077.538 euros.
La corporació provincial també va repartir, l’estiu passat, els contractes dels servicis de conservació i manteniment de carreteres de titularitat provincial, que estan valorats en un total de 74 milions d’euros. La Diputació de València va dividir eixos treballs de conservació i reparació en sis lots, dels quals ja n’ha adjudicat formalment quatre, i la mesa de contractació ha proposat també adjudicataris per als altres dos. Torrescámara, en unió temporal d’empreses com Elsan, s’encarregarà del lot 4, el de Buñol, per 10,73 milions d’euros.
Pavasal
Per la seua banda, Grupo Pavasal, constructora i empresa de servicis participada per la família Quesada, va aconseguir mantindre la senda alcista en els seus resultats durant l’exercici de 2023. Pavasal va elevar la seua facturació un 26 %, fins a 420 milions d’euros, a causa de la pujada de preus que va escometre per a afrontar la pujada generalitzada de costos que ha patit el sector en els últims anys. Segons l’informe de gestió, este increment en la seua xifra de negoci és conseqüència “de l’efecte dinamitzador dels fons europeus de recuperació en la demanda”, expliquen a este diari des de la firma.
Rover
A més, Rover, firma de construcció d’infraestructures presidida per Alfredo Rodríguez, va tancar un 2024 de rècord. La seua facturació es va disparar un 118 % fins als 415,5 milions d’euros, enfront dels 190 milions que va ingressar l’exercici anterior, pel volum de comandes en marxa. Un creixement que també va tindre el seu reflex en el seu benefici, que va passar dels 3,8 milions a obtindre 12,2 milions l’any passat, és a dir, el triple. La seua cartera de comandes va arribar als 2.370 milions. El grup el formen 27 empreses, 16 nacionals i 11 internacionals. Les internacionals han aportat el 43 % de la facturació i el 59 % del resultat. El millor comportament l’ha tingut Polònia. De la cartera de negoci, 1.560 milions corresponen a obres de construcció, i 702 milions, a activitat immobiliària.
Les principals constructores i empreses d’obra pública amb presència en la reconstrucció després de la dana a València en 2025 inclouen Dragados, FCC Construcción, Ferrovial, Sacyr, Ocide, Licuas, OHLA, Torrescámara i Pavasal. Estes companyies han sigut adjudicatàries de projectes per a la reparació d’infraestructures danyades i la reconstrucció de llits.
