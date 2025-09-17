Les aules de l’IES Simarro de Xàtiva tornen a registrar 32 graus en l’inici de curs
Alguns docents trauen els grups al pati i fan classe en les graderies: “Les estades del segon pis són un forn”
El director del centre mantindrà una reunió demà amb la Conselleria d’Educació
Va ser a principis del passat mes de juny, durant els últims dies del curs escolar. Diversos estudiants de l’IES Simarro de Xàtiva van patir lipotímies i un d’ells va haver de ser traslladat a l’Hospital Lluís Alcanyís per la calor imperant en les aules. La Conselleria d’Educació va anunciar llavors les seues intencions de millorar la ventilació del centre.
No obstant això, ha començat un curs nou i la situació es manté. Així ho van confirmar ahir a Levante-EMV des del centre, que explica que ja s’han registrat temperatures de més de 32 graus en algunes aules. “Les estades del segon pis que no tenen aire condicionat són un forn, així no es pot fer classe”, explicava ahir un dels docents que preferia mantindre l’anonimat. Esta setmana s’han compartit imatges captades en les pantalles de les aules que confirmen les altes temperatures.
“L’aula d’informàtica, amb tots els ordinadors funcionant, també és un dels punts calents. El que ocorre és que allí va gent més major i s’apanyen”, va exposar un altre professor del centre. “Tenim molta calor, tal com va passar a finals de l’any passat”, es lamentaven dos jóvens.
David Ferrandis, director de l’IES Simarro, va atendre ahir este periòdic i va analitzar la situació: “Estem tenint els mateixos problemes que a finals del curs passat. No s’ha solucionat encara. I ja tenim queixes de professors, alumnes i pares, clar. Nosaltres ho hem solucionat en la mesura de les nostres possibilitats. El que podíem fer, ho hem fet”, va puntualitzar el responsable del claustre.
Petició d’horari intensiu
També va confirmar que havia sol·licitat de nou la possibilitat d’implementar l’horari intensiu: “Ho vam sol·licitar i sembla ser que als sindicats educatius els havien dit que sí que podia fer-se. No tenim resposta de la Conselleria, i, des de la Inspecció, ens van dir que sense resposta no es podia aplicar. Acurtem les classes uns deu minuts i s’ix a la una del migdia. És una mesura que ens ajudaria molt”, va comentar.
Ferrandis també confirma que hi ha hagut professors que han tret els seus grups al pati per a fer classes quan la calor ha sigut acusada: “És una alternativa. No és l’ideal, però el pati és gran i té graderies en les quals els jóvens poden asseure’s mentres reben lliçons. No estem parlant de gimnàstica, això és una altra cosa, parlem de fer classe de filosofia a l’aire lliure, per exemple”.
Dies de calor màxima
La problemàtica que es viu en l’institut de la capital de la Costera s’agreuja quan la calor és més acusada. I els models de predicció apunten que les temperatures pujaran hui i demà, amb pics de fins a 34 graus: “Ja hem tingut dies durs, encara que també hi ha hagut jornades amb núvols. No obstant això, ara tornen a donar màximes. Hi ha alumnes que porten fins i tot ventiladors de mà”, va declarar el director del centre.
David Ferrandis va explicar que el centre necessita una actuació integral: “Hem anat col·locant aires amb els recursos disponibles, enguany n’hi ha un parell més. Faria falta una actuació integral, amb un sistema de refrigeració uniforme o la instal·lació dels aparells que falten. I hem entrat en un pla per a tindre plaques solars, però a saber quan arriben”. Demà tindrà una reunió amb responsables territorials d’Educació.
