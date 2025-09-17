La Mancomunitat de la Baronia contractarà educadors ambientals
Una subvenció de quasi 15.000 euros permetrà desenrotllar campanyes de sensibilitat en la subcomarca, com l’acte previst hui a Estivella
La Delegació de Medi Ambient de la Diputació de València ha concedit una subvenció de quasi 15.000 euros a la Mancomunitat de la Baronia per a la contractació d’educadors ambientals, segons la resolució firmada a principis de mes pel secretari general de la institucional provincial, Vicente Boquera Matarredona.
Dins d’una partida dotada amb poc més de 430.000 euros, la subcomarca de la Baronia ha rebut, com la majoria, la quantia mínima, que es correspon concretament amb 14.875 euros, ja que altres mancomunitats tindran la possibilitat d’ampliar la plantilla temporal d’educadors ambientals amb ajudes que freguen els 60.000 euros.
Una de les principals característiques d’estes subvencions, segons arreplega la resolució oficial a la qual ha tingut accés Levante-EMV, és que esta ajuda és prepagable, és a dir, que els organismes la reben abans de fer efectiva la incorporació del personal per al desenrotllament de campanyes de sensibilització, especialment enfocades a la gestió dels residus.
Xarrada hui mateix
Precisament, hui dimecres, 17 de setembre, la Mancomunitat de la Baronia oferirà una xarrada sobre la gestió dels residus sòlids urbans, dins d’una campanya d’educació ambiental. En esta s’abordarà, a més, un aspecte que preocupa la ciutadania, com és la nova taxa.
L’acte serà esta vesprada en la Casa de Cultura d’Estivella, a les 19 hores.
