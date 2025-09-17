Mazón anuncia 35 milions més en ajudes dana i inclou partides per a no afectats
Prorroga a 2026 les ajudes al lloguer i obri una nova convocatòria, duplica les subvencions a famílies acollidores o amb menors amb necessitats especials a càrrec i crea una línia de 14 milions per a totes les famílies nombroses o monoparentals en zona dana, damnificades o no per la riuada
Nova ronda d’ajudes de la Generalitat per la dana. El president, Carlos Mazón, ha anunciat, este dimecres, la mobilització de 35 milions d’euros per a ampliar diverses partides destinades a famílies afectades per la riuada, així com la creació d’una línia nova per a famílies nombroses o monoparentals residents en la zona zero, patiren les conseqüències de la dana o no.
El nou paquet, detallat per Mazón des del Palau de la Generalitat en un acte en el qual ha tornat a negar preguntes a la premsa, seguix el mateix patró que el que va llançar fa a penes 15 dies: amplia les línies ja posades en marxa amb anterioritat a famílies i llars, tornant a repartir les quantitats ja pagades en el seu moment per la Generalitat.
A més, incorpora 14 milions per a eixa partida nova de la qual es podran beneficiar totes les famílies nombroses o monoparentals en zona dana, afectades o no, que rebran 1.000 euros per llar.
Totes les noves ajudes
Mazón ha anunciat que les ajudes al lloguer s’estendran també durant 2026 i de manera automàtica, “sense burocràcia”. “Continua la necessitat”, ha manifestat el cap del Consell, que ha xifrat en 1.300 famílies les beneficiàries de la mesura, finançada amb 15 milions. A més, s’obri una convocatòria nova per a rebre esta subvenció per a aquells casos que no la sol·licitaren en el seu moment. Estes noves sol·licituds sí que requeriran tràmits previs.
Així mateix, les 380 famílies acollidores que van rebre en el seu moment fins a 6.000 euros en funció dels menors a càrrec seu tornaran a rebre un altre pagament idèntic a l’anterior. Esta línia s’obri també a aquelles famílies en zona dana no afectades per la riuada i està pressupostada en 1,1 milions.
Les famílies amb menors a càrrec amb necessitats especials, més de 375 segons les dades aportades per Mazón, rebran 2.000 euros addicionals més en esta nova ronda d’ajudes.
Mentres, les famílies nombroses i monoparentals afectades per la dana, quasi 4.000, també veuran duplicada la seua subvenció amb 1.000 euros extra. En este cas, a més, es crea eixa citada nova línia, que obri el focus a aquelles residents en zona zero, però no directament damnificades, unes 14.000, que ingressaran 1.000 euros més per unitat familiar.
“Si uns altres no volen, ho farem a soles”
Mazón ha aprofitat l’anunci per a tornar a carregar contra el ritme del Govern en el pagament de les ajudes gestionades per Moncloa. El “popular” ha assenyalat que hi ha “dos models” d’administracions, “un proactiu i un altre reactiu”, en clara al·lusió al seu Consell i a l’executiu central, respectivament.
“Un model d’ajudes sense paperassa i menys burocràcia, i, en contraposició, un altre model que va a remolc, com si costara ajudar, i, fins i tot, culpabilitzant els afectats de no sol·licitar suficientment bé les ajudes”, ha insistit Mazón, que ha considerat la gestió del seu govern en este àmbit d’“exemplar”.
Malgrat lamentar eixa falta de suport del Govern, que, a més, ha remarcat que es produïx en el conegut context d’infrafinançament de la Comunitat Valenciana, Mazón s’ha mostrat disposat a continuar repartint ajudes als afectats.
“Si uns altres no volen, ho farem a soles, però ho farem en qualsevol cas”, ha proclamat sobre unes ajudes que ha admés que “no són suficients” per a la tornada a la normalitat dels damnificats. Per això, “malgrat ser l’autonomia pitjor finançada” i malgrat eixe “menyspreu de recursos” del Govern, ha promés que la Generalitat assumirà eixe “doble esforç” d’“ajudar i quadrar els comptes” que Moncloa “s’obstina a desquadrar”.
